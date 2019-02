Melyik holdat választod? Különleges információt árul el rólad

Sir Isaac Newton angol tudós és filozófus fedezte fel, hogy a Hold gravitációs ereje micsoda óriási hatást gyakorol a Földre, melynek leglátványosabb jele az óceánok árapályjelensége. S miután a Hold ilyen erőteljes hatással van a vizekre, miért ne lenne hatással az emberi szervezetre, amely 55-75 százalékban vizet tartalmaz? Szabályozza a női ciklust, ahogyan a nyugodt és pihentető alvást is befolyásolhatja. Sokan panaszkodnak kialvatlanságra telihold idején, ilyenkor mindenki kicsit érzelmesebb, bizonytalanabb, érzékenyebb.

A következő személyiségtesztben a Holdról hat csodás fotót láthatsz. Valamennyi a Hold különböző fázisaiban készült. Melyik a legszebb, melyik a legvonzóbb? És vajon a választásod mi mindent árul el rólad? Ebből a különleges tesztből elgondolkodtató információkat tudhatsz meg magadról.

1. Hold: A törtető

Amennyiben az első holdat választottad, életedben mindent a céljaid elérésének, az ehhez vezető útnak rendelsz alá. A hatékonyság jó barátod. Önbizalomnak sem vagy híján, emellett lendületességed, társasági éned, optimizmusod gazdagítja a palettádat. A stabilitás és a biztonság mellett teszed le a voksodat, s nem hagyod, hogy a pillanatnyi fellángolások eltérítsenek az utadról. Saját magaddal szemben rendkívül kritikus vagy, és éppen ez az, amin érdemes lenne változtatnod. Ne fogd fel tragédiának, amikor hibázol. Fogadd el, a tökéletesség nem létezik. Éppen ezért nem szerencsés elérhetetlen célt tűzni saját magad elé. Legyél reálisabb, és mindenkor tanulj a hibákból.

2. Hold: A kreatív

A második kép szerint a környezeted meglehetősen dekoratív, látványos, és érzelmekkel teli. A tehetséged, az érzékenységed tudatosságot kölcsönöz számodra, ám az ösztöneid gyakran az anyagiasság felé terelhetnek téged. Az élet számodra hullámvasút, hiszen a saját vágyaid és a másokkal szembeni önzetlenség között sodródsz. Jobb lenne, ha nem esnél túlzásokba, mert emiatt nem tudod a lehetőségeidet kihasználni. Hosszú órákat töltesz szórakozással, evéssel, avagy belemerülsz az élet örömeibe? A mértéktelenség megcsapolja az energiádat, a hatékonyságodat, a kreatív énedet, és az idővel is gyakran hadilábon állsz. Próbáld kontrollálni magadat, ne engedj a csábításnak, tartalékold energiáidat azokra a dolgokra, amelyek hosszú távon fontosak a számodra, s nem csak pillanatnyi örömet nyújtanak.

3. Hold: A dinamikus

Amennyiben a harmadik képet választottad, árad belőled az élet szeretete, ami erős karaktereddel együtt lehetővé teszi, hogy bármi is kerül az utadba, mindig megbirkózol vele. Megbízható, szavahihető típus vagy mind munkatársként, mind barátként vagy társként. Energiádat arra használod, hogy számodra és párodnak kényelmes környezetet teremts, s ne szenvedjetek hiányt semmiben. Hűséges vagy, a párkapcsolat nagyon sokat jelent számodra. A nagy fokú elkötelezettséged ugyanakkor tartózkodóvá és bizalmatlanná tehet az ismeretlenekkel szemben. S mit gondolsz, kockázat nélkül is elérhető a várva várt siker? Attól tartasz leginkább, hogy az érzékeid becsapnak, emiatt bizalmatlan vagy másokkal. Próbáld meg észrevenni, hogy ez az állapot milyen megterhelő számodra érzelmileg, szellemileg. Keresd magadban a nyugalmat, szavazz bizalmat mindenkinek, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Néha érdemes kockáztatni, nem igaz?

4. Hold: A jószívű

Ha a negyedik képet választottad, elmondható a személyiségedről, hogy hihetetlen kedvesség, nagylelkűség árad belőled. Fontos számodra, hogy a többiek jól érezzék magukat a környezetedben. Bár a napi időbeosztásod időt sem enged a pihenésre, ez nem tántorít el, hogy segíts mindenkinek, aki igényli, még ha ez azt is jelenti, hogy adott esetben a saját ételedet kell odaadnod egy éhezőnek. Az önzetlenség a legjellemzőbb tulajdonságod, ami nagyon fontos és szép, de ne felejtsd el, neked is vannak vágyaid, álmaid, tehetséged és persze életed, amire szintén időt kellene szentelni. Annyira előtérbe helyezed a többi embert, hogy megfeledkezel önmagadról, ki is vagy, milyen céljaid vannak, s lassan már nem tudod függetleníteni magadat a többiektől. Mindenképpen szánj időt a saját életedre, fedezd fel, élj a tehetségeddel, és gazdagítsd a saját környezetedet. Akkor tudsz segíteni, amikor a legjobb formában vagy. Ehhez pedig magadra is gondolnod kell.

5. Hold: A csodálkozó

Amennyiben az ötödik képet választottad, téged a világ szépsége, egyedisége rabul ejt. Időnként azon veszed észre magad, hogy egyik ámulatból a másikba esel, s nem győzöl újabb és újabb felfedezéseket tenni. Ennek köszönhetően pedig számos témában otthonosan mozogsz. Viselkedés kissé modoros, gyakran túlzottan is kimért és visszafogott lehetsz, ne lepődj meg, ha mások szemében érzelmileg „műveletlennek” tűnsz. Pedig alapvetően barátságos vagy, és tudásoddal kellemes beszélgetőpartner benyomását kelthetnéd, ám vélhetően kiütközik rajtad, hogy szívesebben lennél egyedül, vagy azokkal, akiket igazán kedvelsz. A stressz és a kialvatlanság negatív hatásai nagyon meglátszanak rajtad. Amikor fáradt vagy, kérhetsz bátran segítséget. Az elméd, a lelked, a tested pozitív harmóniájánál semmi sem fontosabb. Mindent ésszel akarsz megoldani, s bár az akadályokat egyedül is képes vagy legyőzni, jóval gyorsabban és könnyebben boldogulnál, ha a megérzéseidre, az érzelmeidre is hagyatkoznál. Hidd el, az eredmény kevesebb stressz, kipihentebb érzés és nagyobb elégedettség lesz.

6. Hold: A nyugodt

A hatodik Hold szerint az élet apró örömei jelentik számodra a legnagyobb boldogságot. Nincsenek különleges igényeid, jól érzed magad a csendes, eseménytelen miliődben, mint amikor a barátokkal tévézel a nappalidban, avagy a parkban randizol szerelmeddel. Békesség, nyugalom és harmónia a jelszavaid, irtózol a világban uralkodó káosztól, ám ugyanakkor nem hagy nyugodni a mi lenne, ha? kérdés, amivel arra próbálsz választ kapni, mi is a legfontosabb dolgod e kerek világban. Nos, ha jobban belegondolsz, a mi lenne, ha? kérdések az egészségedet, a jólétedet és hatékonyságodat ássák alá a leginkább. Számos olyan képességed van, amit nem használsz, és ami láthatóan frusztrál téged. A megoldást mégis abban látod, hogy a múlt elhibázott lehetőségein, rossz döntésein elmélkedsz, illetve a jövőn ábrándozol. Mi lenne, ha a jelenre koncentrálnál, az energiádat, a tehetségedet arra fordítanád, hogy a mostban alkoss, teremts, légy boldog és elégedett?

(via apost)