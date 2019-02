Ezeknek a csillagjegyeknek szuper hetük lesz

Az Ikrek a teljes képet látja a héten

Kedves Ikrek! A héten még a Vízöntő havában jár a Nap, ami számodra továbbra is kiváló lehetőségeket kínál, hogy kilépj az otthonod kényelmes falai közül, és más szemmel nézd a világot. Ezen a héten engedd útjára a fantáziádat, lépj ki a komfortzónádból. Felejtsd el az apróságokon való töprengést, tágítsd ki elmédet, és láss nagyban. Légy merész. Ne hagyd, hogy a lényegtelen dolgok elvonják a figyelmedet az igazán izgalmas részletekről. Tedd ezen a héten mindazt, amihez valóban kedvet érzel. Szabadítsd fel a lelked, légy önmagad. Most megteheted.

A Mérleg önfeledt szórakozásra vágyik a héten

Kedves Mérleg! Igazán megérdemled, hogy végre szó szerint is rád süssön a Nap. Csodás hét vár rád, mindenképpen érdemes élned a nagyszerű lehetőséggel. Ne lepődj meg, ha most árad belőled a kreativitás és szuper ötleteid támadnak. Engedd el a feszültséget, az aggódást, és vágj bele az ötletek megvalósításába. Ereszd el a fantáziádat, ébreszd fel a benned szunnyadó gyermeket. Táncolj és énekelj még a házimunka közben is, amikor senki sem lát, senki sem hall téged. Különleges energiákat szabadítasz fel magadban. Légy önfeledt, mozdulj ki és szórakozz a héten.

A Vízöntő önmagát fejleszti a héten

Kedves Vízöntő! A héten még a jegyedben jár a Nap, ami kiváló alkalom az önismeretre, az önfejlesztésre. Talán olyasmit fedezel fel magadban, amiről eddig nem is hitted, hogy benned lehet. Nézd meg magadat a tükörben, és vedd észre, mennyire egyedi és különleges vagy. Fogadd el, szeresd magad. Figyelj most befelé, a lelked hangjára, és tedd azt, amiben valódi örömet találsz, ami igazán feldob most téged. Adj énidőt magadnak, töltődj fel pozitív energiákkal, ha van kedved, meditálj. Hidd el, ez a pluszenergia még jól fog jönni a hónap vége felé és márciusban.

(via elite daily)