Ezt szeretik igazán a csillagjegyek a Valentin-napban

Közeleg az év leggiccsesebb ünnepe, a rózsaszín szívecskékkel, rózsákkal, édességekkel elárasztott Valentin-nap. Bár a csillagjegyek többsége inkább tagadja, de azért a szerelmesek napján valójában mindenkinek jólesik egy apró figyelmesség a szeretett társtól. Szingliként szíved szerint talán ki sem mozdulnál ezen a napot otthonról, de akkor is képmutatónak tűnhet a rózsaszínű boldogság, amikor a párkapcsolat ingatag lábakon áll. A horoszkóp javaslata szerint nem érdemes túlmisztifikálni február 14-ét, egyszerűen csak fedezd fel a szeretetet, a szerelmet, ami körbevesz.

Kos: Tudasd mindenkivel, hogy szereted

Ha eddig nem tetted meg, Kos jegyűként itt a remek alkalom, hogy Valentin-napon tudasd mindenkivel, mit jelent számodra, mennyire a szíved csücske. Írd rá egy nagy piros szívecskére, rakd ki rózsaszirmokból, vagy állj fel a székre, és kiáltsd bele a világba az érzéseidet. Hidd el, megérdemlik a többiek.

Bika: Adni és kapni

Azzal a rengeteg szív alakú édességgel, rózsaszínbe öltöztetett keksszel, színes üdvözlőlapokkal aligha tudod lekörözni azokat az ötletes ajándékokat, amelyekkel meglep a szerelmed, vagy meglepnek a szeretteid. Bika jegyűként nem érdemes ezen búsulnod, hidd el, ők is boldogok lesznek, mert Valentin-napon gondoltál rájuk.

Ikrek: Jókedvű beszélgetések

Ikrek jegyűként fölöslegesen stresszeled magadat a Valentin-nap érzelgőssége miatt, hiszen számodra ez is remek alkalom, hogy magad köré gyűjtsd a szeretteidet, s kimutasd, mennyire fontosak a számodra. Szóval, már ma küldheted a meghívókat a legjobb barátoknak, a családtagoknak egy jóízű beszélgetésre. Vagy egyszerűen csak töltsd kettesben a csütörtököt a szerelmeddel.

Rák: Hozzábújni a szerelmedhez

Rák jegyűként valójában alig várod, hogy a szerelem ünnepe beköszöntsön, és kettesben tölthesd az estét azzal, akit a legjobban szeretsz. Valentin-napon jöhetnek a rózsaszín takarók, a vörösbor, a kedvenc romantikus vígjátékod, hogy tökéletesen alakuljon az este. A többit meg rátok bízzuk…

Oroszlán: Kölcsönös imádat

A szeretetedet Oroszlán jegyűként nem csak úgy egyszerűen fejezed ki, te nagyon is szereted megadni a módját, s fontos, hogy ez kölcsönös legyen. Minél látványosabban mutatod ki az érzelmedet, a szerelmed is annál nyitottabb lesz. Valentin-napon a kreativitásod nem ismer határokat, mert te valóban felejthetetlenné szeretnéd varázsolni az ünnepet.

Szűz: Minden, ami dekoráció

Pasztellrózsaszín és rózsapiros, ezen a napon Szűz jegyűként nálad minden a színekről szól. Nem telhet el a Valentin-nap anélkül, hogy kreativitásodat ne vetnéd latba. Humoros és vidám dekorációk sorát készíted el. S élvezed, hogy ezzel mennyi mosolyt csalsz a szerelmed és a szeretteid arcára.

Mérleg: Kimondani, hogy mennyire szereted

Mérleg jegyűként ismerd be, nagyon is imádod a szerelem ünnepét. Akár a szerelmeddel, akár a „kiszemelteddel”, akár csak a legjobb barátoddal ünnepled a Valentin-napot, fontos, hogy kettesben legyetek. És te valóban minden lehetőséget megragadsz, hogy igazán romantikussá tehesd ezt a napot.

Skorpió: Titkos hódoló

Mi mást szerethetnél Skorpió jegyűként a Valentin-napban, mint a titokzatosságot… Február 14. kiváló alkalom, hogy fény derüljön titkos hódolódra. Ki lesz, aki váratlanul feltárja előtted az érzelmeit? Egy szerelmi történet igazán emlékezetessé teheti ezt a napot… Engedj a csábításnak!

Nyilas: Valentin napi teendők

Nyilas jegyűként vajon miről szól számodra ez a nap? Az összejövetelekről, a különböző gesztusokról, a vacsorákról, a szerelemről, egyszóval igazi ünnepnap. Talán máris szervezed a nagy Valentin-napi partit vagy a baráti beszélgetést, a gondolataid szinte biztosan azon forognak, miként varázsolhatnád igazán szórakoztatóvá ezt a napot.

Bak: Elmondaná mindenkinek…

Bak jegyűként a Valentin-nap számodra egyet jelent azzal, hogy az egész világ tudtára adod, milyen szerelmes is vagy. Kedves pillanatokat megörökítő fotókkal árasztod el a közösségi médiát, amin talán még a legjobb barátaid is meglepődnek. S persze emlékezteted magadat arra is, mennyire fontos, hogy a barátok és a párod viszontszeressenek.

Vízöntő: Egyedi ötletek

Bárki bármit is állít rólad, valójában nagyon is romantikus alkat vagy. Vízöntő jegyűként nálad csupán arról van szó, hogy nem szereted a bevált formulákat, az elcsépelt ötleteket. Különleges, egyedi módot találsz rá, hogy a szerelmeddel ünnepeld meg a idei Valentin-napot.

Halak: Romantika és romantika

Nem tehetsz róla, de Halak jegyűként reménytelenül romantikus alkat vagy. Imádsz flörtölni, romantikázni, kedveskedni, Valentin-napon pedig minden alkalmat meg is ragadsz, hogy útjára engedd az érzelmeidet. Akár a szerelmedről, akár legjobb barátokról van szó, ezen a napon valósággal elkényezteted őket.

(via elite daily)