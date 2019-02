Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. február 9-10.: Idő kell most a szerelemhez

Kos

Kos jegyűként tudnod kell, a jó párkapcsolatod titka, hogy először önmagadat fogadod el. Először magaddal kell kibékülnöd, hogy a szerelmeddel is kibékülhess. Először magadat kell megszeretned, hogy másokat is igazán szerethess. Ha ez megvan, csodálatos kapcsolatod lesz.

Bika

Bika jegyűként minden rendben van most veled, amit ugyanakkor nem árt felidézni magadban. Minden sokkal jobb most, mint ahogyan értékeled a szerelmi életedben. A hétvégén jó lenne, ha külső szemlélővel is átbeszélnéd a kapcsolatodat, és megtudnád, mások, kívülről hogy látják kettőtöket.

Ikrek

Ikrek jegyűként te is tudod, sokkal több időt kellene kettesben töltened a szerelmeddel Mindegy, milyen szakaszban van a kapcsolatotok, most arra van a legnagyobb szükségetek, hogy többet figyeljetek egymásra. Most arra van a legnagyobb szükségetek, hogy meghallgassátok a másikat.

Rák

Rák jegyűként úgy érzed, a hétvége lóversenyhez hasonlít, amelyben ti vagytok a lovak, akiket a körülmények, a határidők, a feladatok hajtanak előre. Mondanom sem kell, ez nem épp a legromantikusabb hétvégi terv. Most a romantikát is be kellene terveznetek, hogy igazán jól érezhessétek magatokat a szerelmeddel.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként néha úgy érzed, a történelem ismétli önmagát, és vagy te követed el megint ugyanazt a hibát, vagy a szerelmed. Mintha egyáltalán nem tanulnátok a saját tévedéseitekből. Itt az ideje, hogy tudatosan kerülni kezdjétek ezeket a hibákat.

Szűz

Szűz jegyűként nagyon fontos, hogy tudd szeretettel megfogalmazni a problémáidat a pároddal. Az is fontos, hogy ezeket a problémákat ne csak megfogalmazd, de szeretettel oszd is meg vele. Persze azt is szeretettel kellene meghallgatnod, amikor ő is elmondja a veled kapcsolatos problémáit.

Mérleg

Mérleg jegyűként most igen nagy hatást gyakorol a stressz a szerelmi életedre. Ráadásul nemcsak az a stressz számít, amelyet te érzel, de az is, amelyet a párod. Meg kellene találnotok a közös stresszlevezető módszert, amely segít túllépni a nehézségen, és segít, hogy közösen szabaduljatok meg a feszültségtől.

Skorpió

Skorpió jegyűként értsd meg, ha mindig csak feladatmegvalósító üzemmódban vagytok, előbb-utóbb megunjátok a kapcsolatot. Szükségetek van a jutalmakra, a boldog pillanatokra, a valódi szerelem érzésére, és szükségetek van a lazításra. Ezen a hétvégén ne legyenek feladatok, csak boldogság és romantika.

Nyilas

Nyilas jegyűként úgy érzed, nincs szexibb, mint amikor bátran vállalod önmagadat. Ha most vonzó szeretnél lenni mások szemében – akár a szerelmedében, akár valaki más szemében, akivel most ismerkedsz –, a legjobb, ha nyíltan önmagad vagy, trükkök és szépítések nélkül.

Bak

Bak jegyűként engedd meg magadnak a szerelem luxusát. Tudatosan kellene felépítened és megtartanod magadban a szerelmet. Ne felejtsd el, a valóság nem olyan, mint a filmekben. Ne felejtsd el, a valóságban mindig sokkal több energia és tudatosság áll a szerelmes pillanatok mögött.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként te ismered a legjobban önmagadat és a szerelmedet. Ami pedig azt jelenti, hogy neked lesz a legegyszerűbb megoldani a nehézségeket, és újra szenvedélyessé tenni a kapcsolatotokat. A hétvégén kiváló alkalom, hogy meggyógyítsd a köztetek lévő feszültségeket.

Halak

Halak jegyűként ne vedd át mások érzéseit, és főleg ne vedd át mások problémáit. Az, hogy a barátok többsége ugyanazzal küzd a kapcsolatában, még nem jelenti, hogy neked is ezzel a problémával kellene szembenézned. Simán lehet, hogy te már rég megoldottad, vagy nálatok ez elő sem fog kerülni.