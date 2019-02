A Skorpió férfi hihetetlenül érzelmes

A Skorpió férfi a látszat ellenére nagyon is igényli a mély érzelmeket, a gondoskodást, a figyelmet. Bármennyire is meglepő, de párkapcsolatában nagyon is gyengéd, elfogadó, hosszan és mélyen szeret, támogató, segítőkész partner.

A Skorpió férfi nagyon érzékeny

A Skorpió férfi szenvedélyes, ezért párja hűvösségét, a visszafogottságot, a távolságtartást nagyon rosszul viseli. Amilyen keménynek és határozottnak tűnik kívülről, ő legalább olyan érzékeny a lelkében. Annál pedig jóval büszkébb, hogy kimutassa a fájdalmát, amikor megbántottnak, elhanyagoltnak érzi magát. Hihetetlenül ösztönös, a zsigereiben érzi, amikor valami nincs rendjén. Lehetetlen őt becsapni. Az árulást, a megcsalást sosem bocsátja meg, és sosem felejti el.

A Skorpió férfi vágyik a szeretetre

A Skorpió férfi szívéhez mindenképpen az önzetlen szereteten át vezet az út. A tisztelet érzése szintén rendkívül fontos számára a párkapcsolatban. Amikor pontosan tudja és érzi, hogy párja olyannak és úgy fogadja el őt, amilyen, szinte meghajol előtte. Mindent megad, és mindent megtesz a szerelméért. A szeretettel bármit el lehet érni nála, de a nélkül semmit. Viszont bármire képes, a teljes átalakulásra is, ha megkapja a vágyott érzelmi támogatást.

A Skorpió férfi szenvedélyes szerető

A Skorpió férfi olyan nőre vágyik, aki testestül-lelkestül odaadja magát neki. Aki nem különösebben igényli a függetlenséget, aki elhatározza magát mellette, társa jóban, rosszban. És akit nem különösebben zavar az sem, amikor párja nem látja be, vagy legalábbis magának sem vallja be a tévedéseit. Amikor valódi párjára talál, nem létezik a Skorpió férfinél érzelmesebb, odaadóbb, gyengédebb szerető, igazán együttérző és belátó partner. A támadást ugyanakkor egyáltalán nem tolerálja, ő is arroganciával válaszol, márpedig ezt az oldalát jobb nem megismerni.

A Skorpió férfi féltékeny

A szerelmi játékokat ez a férfi nem tűri el. Büszkesége egyszerűen nem engedi, hogy párja másokkal is flörtöljön, de legalábbis kedvesen beszélgessen. Amikor elkötelezte magát, szerelmét csak magának akarja. Meggyőződése, hogy mindenki mással szemben előnyt élvez, kiváltságai vannak. A Skorpió férfi roppant féltékeny, és roppant nehezen bocsátja meg a félrelépést. Ha egyáltalán megbocsátja. Nagyon kevés emberben bízik meg, ezért nem érdemes a bizalmával visszaélni. Mindaddig nagyszerű társ, amíg nem ébred fel benne a zöldszemű szörnyeteg. Nem érdemes kockára tenni a bizalmát.