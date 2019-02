Ezeknek a csillagjegyeknek óriási változást hoz a Valentin-nap

A Bika még érzékibb lesz Valentin-napon

Kedves Bika! Az idei Valentin-nap számodra egészen különleges lesz, hiszen a Mars belép a jegyedbe, és fellobbantja benned az érzéki vágyat. A szerelmesek napján még a megszokotthoz képest is jóval érzékibb leszel. Nos, alig várod az estét, hogy forrón átölelhesd a párodat. Magad is meglepődsz, mennyivel határozottabb és tudatosabb leszel, mint korábban. Ezek az érzések nemcsak egyetlen napig tartanak, a következő hetekben szinte végig topon leszel. Világosan látod a céljaidat, és bátran megteszed a megfelelő lépést. Ha egyedül élsz, most társra találsz, de a munkádban is óriásit léphetsz előre. Hajrá!

Az Ikreket elöntik az érzelmek Valentin-napon

Kedves Ikrek! Talán magad sem érted, mi történik veled, olyan érzelmes és érzékeny leszel Valentin-napon, mint talán még soha. Az egyre közeledő telihold a jegyedben járva okozza a felfokozott érzelmeket, és azt hogy önmagadhoz képest nagyon könnyen elérzékenyülsz, és meghatódsz. A szerelmesek napján könnyedén kifejezed az érzéseidet, amin talán még a párod is meglepődik. Empátiával közelítesz a többiek felé, most könnyen át tudod érezni, milyen problémákkal küzdenek a többiek. Engedd meg magadnak a valódi érzéseket. És engedd meg a környezetednek, hogy megláthassák, milyen mély érzelmek lakoznak benned.

A Bak romantikus lesz Valentin-napon

Kedves Bak! Nem mondhatni rólad, hogy rajonganál a Valentin-napért. Idén még magad is meglepődsz, mennyire romantikus hangulatba hoz a szerelmesek napja. Nem véletlenül, hiszen a szerelmesek bolygója, a Vénusz a jegyedbe lépett. Azt veheted észre, hogy önmagadhoz képest is sokkal édesebb és kedvesebb vagy. Most mindenki a te társaságodat keresi, ami szintén nem a véletlen műve, hiszen a kisugárzásod is egészen más, mint általában. Kifejezetten kedvet érzel, hogy kimozdulj otthonról, félretedd a munkát, és társaságban töltsd az időt. Jól is teszed. Ha egyedül élsz, igazán komoly párkapcsolat vár rád, ha pedig párban vagy, a pároddal elmélyülnek közöttetek az érzések.

A Halak tisztábban lát Valentin-napon

Kedves Halak! Az idei Valentin-nap számodra is egészen más, mint a többi. A Merkúr a jegyedben jár, amelynek köszönhetően sokkal tisztábban, világosabban látod magad körül a világot, mint általában. A szerelmesek napján könnyedén kommunikálsz, és az érzelmeidet is jóval egyszerűbben fejezed ki, mint máskor. Most szívesebben beszélsz az álmaidról is, és jól is teszed, hiszen könnyebben megvalósíthatod a céljaidat, ha kimondod. Sokkal színesebbnek lát téged a környezeted, és te szívesen meg is hallgatod őket. Jó érzés a közeledben lenni, és jó érzés a véleményedet kérni. Itt az ideje, hogy végre társaságba menj, és megmutasd valódi önmagadat.

