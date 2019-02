Ilyen egy valódi Mérleg férfi

A Mérleg férfi meglehetősen hiú, hiszen őt mindenkor nagyon foglalkoztatja, hogyan néz ki. Az is biztos, megfelelőn és ízlésesen öltözik, a megjelenése kifogástalan, szereti a minőséget, a luxust, megnyerő, kifejezetten vonzó férfi. Persze, ugyanennyire fontos a párja megjelenése, stílusa, ízlése is. Nagyon szívesen bókol, de akkor sem jön zavarba, amikor a bókok neki szólnak.

A Mérleg férfi a tökéletest keresi

A Mérleg férfi erősen vonzódik a szépséghez, valójában a fizikai tökéletességet keresi. Ő az a típus, aki leginkább a gyönyörű nőknek udvarol, ezért időnként csalódások is érik, hiszen a külső szépségen túl a belső értékek egészen eltérőek lehetnek. Hosszú időbe telhet, mire a Mérleg férfi rájön, hogy ami kívülről csillogó, nem feltétlenül annyira vonzó is. Sokat ad mások véleményére, ezért valójában könnyen esik az illúziók csapdájába.

A Mérleg férfi nagyvonalú

A Mérleg férfi szívesen vásárol, de nemcsak önmagára, a szerelmére is örömmel szánja a pénzét. Hajlamos lehet többet költeni, drágább holmikat vásárolni, mint amit valójában a pénztárcája megenged. Nagyvonalúsága rendkívül imponáló, viszont legalább annyira kellemetlen is, amikor hó végére kiürül a bankszámlája. Ahogyan mindenben a harmóniát, az egységet keresi, úgy a pénzügyekben is erre kéne törekednie.

A Mérleg férfi romantikus alkat

A Mérleg férfi okos és bölcs, a szépség mellett számára az intellektuális is fontos. Mélyen hisz a házasságban, gyakran ő is korán nősül, de az is megesik, hogy életében többször is kimondja a boldogító igent. Mivel folyton a tökéletest keresi, könnyen megesik, hogy új partnerben találja meg az igazit. Rendívül romantikus alkat, ő pontosan tudja, mit jelent egy csokor virág, a gyertyafényes, meghitt vacsora kettesben, vagy a csillogóan elegáns társasági esemény. Szeret udvarolni, flörtölni, de ő is ugyanígy elvárja párjától a szép szavakat függetlenül, hogy a kapcsolat milyen hosszú ideje tart. A lelkesedését könnyű letörni a visszautasítással, vagy azzal, ha társa nem értékeli őt eléggé.

A Mérleg férfi kedves és megnyerő, figyelmes és odaadó partner. A veszekedéseket viszont gyűlöli, ő az igazság bajnoka, aki mindenkor a legbékésebb megoldásra törekszik. Valódi diplomata, ezért mélyen hisz benne, hogy értelmes beszélgetéssel minden probléma megoldható.