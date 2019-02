Ezek a csillagjegyek viharos kapcsolatra számíthatnak egymással

Ami néhány csillagjegy-párosnál a párkapcsolatban remekül működik, az másoknál korántsem ennyire egyértelmű. A következő négy páros esetében a horoszkóp szerint szinte előre borítékolható a konfliktus, a kapcsolat csak kompromisszumok árán működhet. Ezen csillagjegyek alapvetően nem illenek egymáshoz, olyanok mintha két teljesen eltérő nyelvet beszélnének. Ugyanakkor ezeket a kapcsolatokat sem kéne az első összerezdülést követően sutba dobni, hiszen kölcsönös együttműködéssel és elfogadással még ők is képesek lehetnek egymásra találni.

A Kos és a Skorpió párkapcsolata

Jóllehet a Kos és a Skorpió szinte mágnesként vonzza egymást, kapcsolatuk mégis viharos és drámai. Mindkét csillagjegyet a Mars uralja, a konfliktusok bolygója pedig nem könnyíti meg mindennapjaikat. A Kos imád vitatkozni, a Skorpió inkább passzívan agresszív, a végeredmény pedig, hogy megőrjítik egymást, nem beszélve a mindennapos féltékenységi jelenetekről. S miként orvosolhatják problémájukat? A kulcs a kettejük közötti párbeszéd. A Kosnak jobban kellene kezelnie a feszült helyzeteket, míg a Skorpiónak meg kellene nyílnia és megosztani párjával a gondolatait. Ha mindketten hisznek a kapcsolat jövőjében, erősítik az egymással szembeni bizalmat és tiszteletet, egészséges kötelék alakulhat ki közöttük.

A Bika és a Nyilas szerelme

Esetükben két teljesen különböző személyiségről van szó, akik igen gyakran nem értik meg egymást. A Bika számára fontos a stabilitás, a kényelem, amolyan otthonülő típus, míg a Nyilas az örök kalandozó, egyszerűen képtelen hosszabb időre egy helyben maradni. A Bika közönyösnek, szeretethiányosnak találja a Nyilast, míg a Nyilas számára a Bika túlzottan is unalmasnak tűnhet. A konfliktus pedig nem marad el, s ha nem figyelnek oda, a kettejük közötti kapcsolat nem működik. Jóllehet mindketten jóindulatúak, barátságosak, a közös baráti kör egyrészt közös motivációt jelenthet, amit a Nyilas olyannyira keres, másrészt a Bika számára olyan társaságot, amire valóban szüksége van.

A Bak és az Oroszlán párkapcsolata

Mindketten szorgalmasak, célirányosak, tudatosak, így nem kell hozzá sok, hogy rivalizáló, s ennek köszönhetően igen viharos kapcsolatban találják magukat. Ugyanakkor a Bak és a Oroszlán is szereti, ha ő irányíthat a kapcsolatban. Azt a helyzetet pedig fura mód képtelenek kezelni, ha a másik ér el sikereket. Az Oroszlán elvárja, hogy elismerjék vezető szerepét, míg a Bak valósággal munkamániás, számára első a kötelesség. Folyamatosan versenyeznek, elsők akarnak lenni, a Bak szerint ugyanakkor az Oroszlán nem érdemel győzelmet, sziporkázó egyénisége méltánytalan előnyhöz juttatja. A párkapcsolatnak csak abban az esetben lehet esélye, ha versenyszellemüket nem egymással szemben élik ki, és inkább arra törekszenek, hogy minél mélyebben megismerjék egymást.

A Rák és a Vízöntő párkapcsolata

Eltérő értékrend, jövőkép, szükségletek. Ezzel a hátszéllel igen nehéz egészséges párkapcsolatot kialakítani. A Rák ragaszkodik a hagyományokhoz, fontos számára a status quo, hiszen éppen ez nyújt számára biztonságot. A Vízöntő félresöpri a tradíciókat, nem szereti a kötöttségeket. Így nem is csoda, hogy alig értik egymás nyelvét. Az érzelmeket is teljesen eltérően élik meg: a Rák úgy érezheti, a függetlenségre törekvő Vízöntő túlságosan is érzelemmentes, kiszámíthatatlan, míg a Vízöntő számára a Rák érzelgőssége túlzottan is sok. A párkapcsolat sikeréhez meg kéne érteniük a másik igényeit. A Vízöntő kicsit visszafoghatná magát, gondolkodhatna, mielőtt beszél és cselekszik, míg a Ráknak több teret kellene adnia párjának, hogy ne érezze magát béklyóba kötve.

(via bustle)