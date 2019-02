Heti holdhoroszkóp 2019. február 6-12.: Jókedvű hétvége következik

SZERDA – február 6.: A növő Halak Hold növeli a vizet is: nyirkos, csapadékos időjárás jöhet, és reggelre hófehérré válhat minden a dértől. Nincs mese, még tart a tél. Tanácsos melegen öltöznöd, meleg teákkal erősítened az immunrendszeredet. Este vehetnél egy forró fürdőt. Nem fogod megbánni.

CSÜTÖRTÖK – február 7.: Még mai a vizes Halakban jár a Hold, ami újabb kiváló lehetőség, hogy finom teákkal ismerkedj. Közben ne feledkezz meg a szobanövényeidről sem. Meghálálják a ma öntözést és tápoldatot. A növő Hold segít, hogy értékes ásványi anyagokat juttass be a szervezetedbe. Ezt sem érdemes ma kihagyni.

PÉNTEK – február 8.: Délután jegyet vált a Hold, és onnantól azt veszed észre, hogy nem lehet bírni veled. A Kos Hold miatt egyre kevésbé tudsz koncentrálni, és egyre jobban izgat a hétvége, a szórakozás. Igazad van, hiszen a farsangi időszak kellős közepén járunk. Keress vidám programokat, és kezdd el összetrombitálni a csapatot!

SZOMBAT – február 9.: Semmi és senki sem akadályozhat meg, hogy ma egy óriásit bulizz. A Kos Hold előhozza belőled (is) azt a felhőtlen gyereket, aki tréfás jelmezt ölt, és saját magát is kineveti. A Kos az aktivitás, a tetterő jelölője. Ha nem akarsz farsangozni, választhatsz bármilyen más aktív pihenési formát.

VASÁRNAP – február 10.: A mai napon sem kell visszafognod magad, hiszen ma is aktuális mindaz, ami tegnap. Szórakozz, táncolj, bohóckodj, sportolj! Úgy kell kikapcsolódnod, hogy elfeledkezz a napi gondokról. A háztartáshoz és a kötelességekhez nem lesz most kedved, jobb, ha nem is erőlteted ezeket.

HÉTFŐ – február 11.: Kora hajnalban a Hold átlép a Bikába. Épp jókor, mert ma már összeszedettnek kell lenned. Ne lepődj meg, ha kissé lelassulsz! Talán ez nem másnaposság. Érdemes ma szépítkezned: mehetsz fodrászhoz, kozmetikushoz, körmöshöz! Szépítheted a környezetedet is.

KEDD – február 12.: Ez a nap tökéletes, hogy rendbe szedd a pénzügyeidet. Írd össze a bevételeket és a kiadásokat. Leírva könnyebb megtalálnod az egyensúlyt. A Bika Hold segít a józanságban, ahogyan a szépítkezésben is. Ma önmagadat és a környezetedet is szépítheted. Sőt, elviheted a kutyát, vagy a macskát is kozmetikushoz.

