Ez a Halak véleménye a csillagjegyekről. Kit szeret és ki az, akit nagyon nem?

A Halak (február 19. – március 20.)

A Halak csillagjegy nagyon békés és kedves típus. Beszédes, derűs, kifejezetten vendégszerető, nem mellesleg gyors észjárású, kiváló emberismerő, nagyon empatikus és érzékeny csillagjegy. Szinte képes a jövőbe látni, gyakran előre megálmodja, mi történik. Született médium, pedig a legtöbbször nem is tudja, milyen különleges képességei vannak. Hajlamos lehet ugyanakkor a lustaságra, titkolózó, megbízhatatlan, nagyon könnyen befolyásolható. Időnként ő az önfeláldozó mártír, aki mindenki helyett vállalja az áldozatokat. Ugyanakkor erős a hite, pontosan tudja, a világ sokkal több annál, mint amennyit az érzékszervekkel felfoghatunk belőle. Milyennek látja a Halak csillagjegy a többieket? Neki is megvan a maga véleménye…

Ezt gondolja a Halak a Kosról

Nos, a Halak szerint a Kos túlzottan is agresszív. Nem értem, miért olyan ideges és feszült folyton? Szinte vibrál. A tüzes és lelkes Kos nem igazán találja a vizes és érzékeny Halakkal a közös hangot. Valójában kioltják egymást, mintsem hogy túlzottan támogatnák a másikat.

Ez a Halak véleménye a Bikáról

A Halak szerint a Bika a legjobb barát. Nagyszerű és megbízható. Nagyon kedvelem őt. Az érzéki Bika és az empatikus, nyugalmat kereső Halak nagyon jól kiegészítik egymást. Igaz, mindketten hajlamosak a lustaságra, így nem árt figyelniük, nehogy túlzottan elkényelmesedjenek egymás mellett.

Ez a Halak véleménye az Ikrekről

A Halak szerint az Ikrek vicces, szórakoztató csillagjegy. Vannak igazán jó poénjai, de néha nagyon mellé lő. Az Ikrek talán túlzottan is cserfes az időnként csendre vágyó Halak számára. Valójában jó hatással vannak egymásra, hiszen ki is egyenlítik a másikat. Barátként egészen jól egymásra találhatnak.

Így vélekedik a Halak a Rákról

A Halak szerint a Rák a legédesebb, a legkedvesebb csillagjegy. Nem véletlenül kedvelik egymást, hiszen vizes csillagjegyként nagyon sok hasonló tulajdonsággal rendelkeznek. Érzelmesek, érzékenyek, empatikusak, gondoskodók. Szavak nélkül is értik egymást.

Ezt gondolja a Halak az Oroszlánról

A Halak szerint az Oroszlán félelmetes. Nagyon nem szeretném őt felidegesíteni vagy bosszantani, mert a végén még nekem támad. A Halak retteg az agresszió minden formájától, az Oroszlán hajlamos lehet a dühkitörésekre. Miután jól kiordította magát, úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A Halak közben megsemmisítve érzi magát.

Ez a Halak véleménye a Szűzről

A Halak szerint a Szűz túlzottan is szigorú magával. Nem ártana lazítania időként. A Szűz és a Halak éppen annyira különböznek egymástól, hogy szinte ezért egészítik ki olyan jól a másikat. A Szűz lerántja a földre a Halakat, míg ő az empátia fejlődésében segíti a párját. Működhet jól is meg nem is ez a kapcsolat.

Ezt gondolja a Halak a Mérlegről

A Halak így vélekedik a Mérlegről: kifejezetten kedvelem őt. Nagyon színes és sokoldalú személyiség. Tény és való, mindketten végtelenül romantikus csillagjegyek, ezért a párkapcsolatban összhangra találhatnak egymással. Problémát aztán okozhat a Halak lustasága és a Mérleg folyamatos mehetnéke.

Így nyilatkozik a Halak a Skorpióról

A Halak szerint a Skorpió imádni való. Nem is értem, a többiek miért paráznak tőle. Nagyszerű és nagyon kedves csillagjegy. Persze, hogy könnyedén egymásra találnak, és szót értenek a másikkal, hiszen nagyon hasonlóan gondolkodnak az életről. Hűségesek, kitartóak, mélyen éreznek, tökéletes párost alkotnak.

Ezt gondolja a Halak Nyilasról

Így vélekedik a Halak a Nyilasról: nem értem a mérhetetlen szabadságvágyát. Nem hiszem, hogy valaha is kijönnék vele. A két nagyon eltérően gondolkodó csillagjegy ritkán találja meg a közös hangot. Pedig a filozófiai nézeteik egymás mellé sodorhatnák őket. Barátság akár még szövődhet is közöttük.

Ez a Halak véleménye a Bakról

A Halak őszintén fogalmaz a Bak csillagjeggyel kapcsolatosan: kívülről nagyon hűvösnek tűnik. Talán túlzottan is játssza a főnököt, pedig a lelke mélyén nagyon is szerethető csillagjegy. A Bak keménységével, határozottságával nem mindig tud mit kezdeni a Halak. Mégis kifejezetten jó hatással lehetnek egymásra.

Íme a Halak véleménye a Vízöntőről

A Halak véleménye a Vízöntőről: nem tudok róla mit mondani. Ő az, akit képtelenség megfejteni. A Halak túlzottan is bizonytalan és megfoghatatlan a Vízöntő szerint. A Halak nem érti a Vízöntő elképesztő szabadságvágyát. Valójában mindketten annál inkább menekülnek, minél jobban közelítene a másik. Hagynák a másikat élni, de valahogy mégis nagyon nehezen találják meg a közös hangot egymással.

(via horoscope daily)