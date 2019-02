Ezek a csillagjegyek küzdelmes hónap elé néznek

A Bika valahogy csak túléli a februárt

Kedves Bika! Ahhoz, hogy átvészeld a februárt, először is ki kellene találnod, mit is szeretnél valójában. Aztán pedig csak hagynod kellene, hogy az események magukkal sodorjanak. Neked épp ez okoz komoly kihívást és nehézséget, hiszen csöppet sem rajongsz a változásokért. Úgy érezheted, minden összeesküdött ellened, pedig csupán arról van, hogy az életed bizonyos részét most kellene újrakezdened. Ne agyalj, ne ragaszkodj a megszokáshoz, ugorj fejest a következő lehetőségbe.

A Rák csillagjegyet elviszik az érzelmei februárban

Kedves Rák! A február téged is a változtatásra ösztönözne. A változásokat ugyanakkor te sem kedveled különösebben. Most jött el az ideje, hogy önvizsgálatot tarts, és elsősorban önmagadon változtass. Persze, ez sosem könnyű, és talán máris dühöngsz magadban a horoszkóp javaslatán, mégis érdemes engedned és változtatnod. Mit súgnak a megérzéseid? Mi az, ami visszarángat téged? Légy őszinte magadhoz, és engedd el mindazt, amivel már csak akadályozod magadat.

A Skorpió hangulata hullámzik februárban

Kedves Skorpió! Februárban téged lehetne az állatöv magányos farkasának nevezni, annyira nem lesz kedved kimozdulni az otthonod biztonságából. Annak ellenére, hogy független és nagyon önálló vagy, most épp emiatt érzed magad kellemetlenül. Valahogy semmi sem jó. Hullámzik a hangulatod, rosszul érzed magadat magányodba vonulva, de a társaság is nagyon zavar és idegesít téged. Talán csak annyi vigasztalhat, hogy a februárnak is vége egyszer, onnantól pedig jóval kedvezőbb szelek fújnak.

(via elite daily)