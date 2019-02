Napi horoszkóp 2019. 02. 05.: Ma sok erőre lesz szükség

Most nem érdemes belemenned a magyarázkodásba, és a vitának sincs értelme. A másik fél szó szerint le fog rázni olyasmivel, hogy neki ehhez nincs is köze. Szóval az a legegyszerűbb, ha kedden csak a saját dolgoddal foglalkozol, és hagyod, hogy mások azt gondoljanak, amit akarnak.

Mérleg

Érdekes élményben lesz részed, ha megpróbálsz ma nyitni. Valaki ugyanis most épp azt tetteti, hogy nincs szüksége senkire, és az a jelszava, hogy egyedül is meg tudja oldani a nehézségeket. Tudod mit? Engedd meg neki, hogy egyedül bizonyítson. Kommunikálj vele pontosan úgy, ahogy ő is kommunikál veled.

Még több horoszkóp Mérlegeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Mérleg-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Mérleg-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Mérleg szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Mérleg-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Mérleg jegy jellemzése

A Mérleg mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Mérleg aszcendensű emberekről!