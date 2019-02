Hogyan kommunikálsz? Nézd meg a képet, és minden kiderül

A kommunikáció szó a latin communis szóból ered, amelynek jelentése megosztani valamit. A kommunikáció információcsere, a feladató üzenete a hallgató számára. A megfelelő kommunikációs képességre a mindennapi életben is mindenkinek nagy szüksége van. Néha talán nem is pontosan tudjuk, hogyan kommunikálunk másokkal. Ez a különleges személyiségteszt pontosan erre világít rá.

A feladat nagyon egyszerű. Nézd meg a képet, és döntsd el, mit látsz rajta először. Válaszod nagyon pontos képet fest a kommunikációdról, ahogyan szavakkal kifejezed magadat a barátok, a család vagy valójában bárki előtt. Nos, mit látsz a képen? A válaszokat a kép alá görgetve találod.

Ezt árulja el a kommunikációdról, ha a férfi lábakat látod a képen

Nos, ha a férfi lábakat vagy cipőket pillantottad meg először a képen, akkor te olyan személyiségtípus lehetsz, aki nagyon közvetlenül kommunikál. Választékosan, érhetően beszélsz, könnyen megosztod másokkal a gondolataidat, az érzéseidet. Mindez pedig azért is nagyszerű, mert segít, hogy egyszerűen és könnyedén tudasd másokat, amit szeretnél. Az emberek általában nem értenek félre téged, hiszen egyértelműen fogalmazol. Talán csak egy picivel érzékenyebben közelíthetnél a többiek felé, mert így biztosan nem bántasz meg senkit sem az őszinte szavakkal.

Ezt árulja el a kommunikációdról, ha a női lábakat látod a képen

Nos, ha a női lábakat, cipőket láttad meg először a képen, akkor te olyan személyiségtípusba tartozol, aki először mély levegőt vesz, és csak utána beszél, vagyis általában meggondolod, mit mondasz. Mindig adsz időt magadnak, hogy átgondold és megértsd az érzéseidet, és csak ezt követően mondod el, amit valójában gondolsz. Sokak számára talán úgy tűnhet, hogy hezitálsz, hiszen ez a fajta kommunikáció időigényes lehet. Talán még félre is értik ezt a fajta csendet. Éppen ezért talán érdemes annyit mondanod, hogy át kell gondold a választ, mielőtt bármit is mondanál, így kevésbé fognak félreérteni téged a többiek.

Ezt árulja el a kommunikációdról, ha a férfi és a női lábakat is látod a képen

Végül, ha ezen a furcsa és szokatlan képen egyidejűleg látod a női és a férfi cipőket is, nos, te olyan személyiségtípus lehetsz, aki nem igazán gondolkodik, mielőtt bármit is mondana. Erősen ragaszkodsz a véleményedhez, de az érzelmeidet is határozottan kifejezed. Spontán döntesz, nem jellemző rád, hogy sokat hezitálnál a szerinted megfelelő válaszon. Sokan csodálnak téged a könnyedségedért, a rugalmasságodért. Érdemes lenne minden alkalommal egy lépést hátralépned, és csak azt követően kimondanod, amit gondolsz. Ezzel ugyanis pici időt is adsz magadnak, hogy átgondold az érzéseidet, a mondanivalódat.

(via the minds journal)