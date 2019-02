Ezek a csillagjegyek sikeres februárra számíthatnak

Az Ikrek optimizmusa visszatér februárban

Kedves Ikrek! Most igazán nem lehet okod a panaszra, hiszen a februári újholddal új időszámítás kezdődik az életedben. Remek hangulatban vagy, a csillagok támogatják most az utadat. Tűzd ki a céljaidat, és máris fogj hozzá a megvalósításhoz. Ha inspirációt gyűjtenél, lépj ki az otthonodból, indulj útnak, és gyűjtsd az új élményeket, tapasztalatokat. Ez most a te időd, vétek lenne kihagyni a jobbnál jobb lehetőségeket. Töltsd fel magad pozitív életérzéssel, hiszen hamarosan nagyon is jól jön ez a pluszenergia a munkádban.

A Mérlegre irányul minden figyelem februárban

Kedves Mérleg! Számodra is igazán kecsegtető lehetőségeket kínál a kínai holdújév. Februárban igazán elemedben lehetsz, most magabiztosabbnak érzed magadat, mint bármikor. Alig várod, hogy kimozdulhass, amit nagyon jól is teszel. Fogadj el minden meghívást a bálokra, a különböző társasági eseményekre. Újra valódi önmagad lehetsz, sztárként csilloghatsz a reflektorfényben. Ne lepődj meg, ha mindenki a te társaságodat keresi. Flörtölj, ismerkedj, ez az időszak pontosan erre való.

A Halak újjászületik februárban

Kedves Halak! Február 19-én a Nap a jeledbe lép, vagyis erősen közelít a születésnapod is. Most nem baj, ha álmodozol és fantáziálsz, sőt a legjobban teszed, hiszen ezeket az álmokat könnyedén megvalósíthatod az előtted álló hónapban. Meditálj, lazíts és pihenj minél többet, engedd el a feszültséget, a stresszt, és érezd jól magad. Megérdemled az örömet. Tekints pozitívan önmagadra, és a lehetőség szinte az öledbe pottyannak. Csak ki kell nyújtanod érte a kezed. Ugye megteszed?

(via elite daily)