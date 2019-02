Ezt a romantikus filmet nézd meg Valentin-napon a horoszkóp szerint

Kos

A Kos szereti a kihívásokat, mindenkor az ösztöneire hallgat, merész, bátor csillagjegy. Pontosan ezért illik hozzá a leginkább A nagy csobbanás című film, melyben Daryl Hannah vonzó hableányként szeret bele a Tom Hanks alakította jóképű fiatalemberbe. Valentin-napon kihagyhatatlan.

Bika

A Bika a finom és szép dolgok híve. Imádja a luxust, a finom ételeket, italokat, a pazar környezetet, nem mellesleg bámulatosan romantikus. A hozzá leginkább illő, csodaszépen fotózott film a Pár lépés a Mennyország, amely a 2. világháborút megjárt katona, Keanu Reeves és egy gyönyörű mexikói hölgy, Aitana Sánches-Gijon szerelmét meséli el.

Ikrek

Az Ikrek alapvetően nagyon vidám csillagjegy. Remekül kommunikál, szívesen ír naplót, szereti a nagy társaságot, a barátokat. Nem mellesleg néha kicsit szétszórt és meggondolatlan, de tény és való, nagyon szerethető típus. Épp mint Bridget Jones és az ő naplója.

Rák

A romantikus Rák ki nem hagyná a Valentin-napot. Számára valódi ünnep február 14-e, amikor ajándékokkal, kedvességekkel halmozhatja el a szeretteit. Neki főleg kötelező a romantikus film ezen a napon. Tökéletes választás a Valentin-nap. Hogy zsebkendő nem marad szárazon, az biztos.

Oroszlán

Az Oroszlán valójában nagyon is szerelmes típus. Az igazi, a nagy, a különleges szerelemről ábrándozik. Amikor ő lehet a királynő, párja oldalán csilloghat. Hatalmas a szíve, nagyon tud szeretni. Kedves, bájos, megnyerő személyiségével könnyedén elvarázsolja a többieket. Valentin-napra tökéletes választás az örök klasszikus Micsoda nő.

Szűz

A Szűz maximalista és kissé finnyás típus. Könnyedén kiszúrja a másik ember hibáit, persze önmagával szemben sem elnéző. Neki kötelező romantikus film a 10 dolog, amit utálok benned, hiszen a romantikus történet vicces formában mutat görbe tükröt elé. Valentin-napon is.

Mérleg

A Mérleg nagyon barátságos és bájos csillagjegy, imádja a társasági eseményeket, a sztárok ragyogó világa különösen vonzza. Romantikus típus, így a Valentin-nap számára is különleges jelentőséggel bír. A szerelmesek napján a Sztárom a párom című film igazán megható pillanatokat okoz neki.

Skorpió

A Skorpió imádja a titokzatosságot. A szemmel nem látható világ nagyon erősen vonzza őt. Hisz az angyalok, a szellemek létezésében. Bár ő nem az a kifejezetten romantikus típus, de ő is el tud érzékenyülni, meg tud hatódni. Valentin-napra ideális választás a Ghost című film.

Nyilas

A Nyilas az egyik legtársaságkedvelőbb, legszabadabb csillagjegy. Remek a humora, imádja a komédiát, a vígjátékokat, de azért a romantikát sem veti meg. A Valentin-napért ugyan nem rajong különösebben, de a Bazi nagy görög lagzi igazi kikapcsolódás lehet a szerelmesek napján.

Bak

A Bak hűvösnek, visszafogottnak tűnik. A lelkében valójában igazi álmodozó típus, aki nagyon is rajong az esküvőkért. Párjával kettesben romantikus oldalát is megvillantja. Ha nem is tartja különösebben számon a Valentin-napot, a 27 idegen igen című film nagyon is felkelti az érdeklődését.

Vízöntő

A Vízöntő valódi egyéniség. Az érzéseit nem mutatja ki ugyan könnyen, de ez nem jelenti, hogy nem érezne nagyon mélyen. Sőt valójában a romantika sem áll tőle olyan távol, főleg ha egyedi, és kicsit sem csöpögős. Az igazából szerelem ideális választás Valentin-napra.

Halak

A Halak is mélyen érző és persze nagyon romantikus csillagjegy. Határozottan kedveli a Valentin-napot, és persze a finom csokit is, amivel megajándékozza őt a kedvese. Valentin-napra igazi romantikus film dukál számára is, az Éjjel a parton című gyönyörű történet biztosan meghatja finom lelkét.

(via elite daily) Kiemelt kép: iStockphoto