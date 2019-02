Heti pénzhoroszkóp, 2019. február 4-10.: Most feloldhatod a pénzzel kapcsolatos tévhiteket

Kos

Kos jegyűként tudnod kell, a pénz nem lemondásból születik. Sőt! Azzal, ha lemondasz valamiről, sosem lesz több pénzed. Ha visszagondolsz a múltadba, számtalan példát láthatsz erre. A csillagok most arra biztatnak, hogy a lemondás helyett bátran tegyél vállalásokat, és mondj igent mindarra, amiről már-már lemondtál.

Bika

Bika jegyűként úgy érzed, valaki ellened harcol, és elveszi a lehetőségeidet. De ez nem így van. Fontos, hogy a héten ne fecséreled az energiádat az ellenségkép gyártására, a harcra. Fontos, hogy tudd, a valóságodat és az anyagi helyzetedet te magad teremted, ami pedig azt jelenti, te is tudsz változtatni rajta.

Ikrek

Ikrek jegyűként sokkal fontosabb szerepe van a pénzügyeidben a hitednek, mint gondolnád. A héten könnyedén megfigyelheted, hogyan hat az életedre, amiben hiszel, és mindez hogyan határozza meg, hogy végül mennyi pénz marad a pénztárcádban. Ha változtatsz a meggyőződéseiden, a világod és a pénztárcád vastagsága is változik.

Rák

Rák jegyűként sokoldalú miniválság közepén lehetsz épp. Egyrészt anyagilag sem vagy elégedett az életeddel, de a céljaid is válságban vannak, és talán az alapvető értékeidet is most kérdőjelezed meg. Érdemes ezt a hetet arra szánnod, hogy tisztázod, mi az, ami valóban fontos neked, és melyek a lényegtelen feladatok.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként varázslatos folyamatok zajlanak körülötted. Ezek a folyamatok segítenek, hogy rengeteg pénzed legyen, és jusson arra is, amire a héten még nincs. De ezek a folyamatok eltartanak egy ideig, ami azt jelenti, hogy most még nem szórhatod úgy a pénzed, ahogy szeretnéd.

Szűz

Szűz jegyűként még mindig azon gondolkodsz, miért nem működik az életedben az a módszer, amit valaki mástól tanultál. A válasz nagyon is egyszerű. Azért nem működik, mert ez a te életed. Nálad más módszerek működnek, mint nála. A héten végre megtalálhatod a sajátodat.

Mérleg

Mérleg jegyűként úgy érezheted, lassan rád zárulnak a lehetőségek, és ami néhány napja még csodálatos esélynek tűnt, mára súlyos béklyóvá válik. Itt az ideje, hogy átgondold, mitől éreznéd magad anyagilag függetlennek, és mit tehetsz, hogy sokkal szabadabb legyél végre.

Skorpió

Skorpió jegyűként nem mindig érted, hogyan akarnak pénzt keresni az emberek a környezetedben. Néha azt hiszed, neked kell lebeszélned őket az anyagi kockázatokról és őrültségekről, de ez nem így van. Neked csak a saját anyagi kockázataiddal kell törődnöd, másokét nyugodtan hagyd rájuk.



Nyilas

Nyilas jegyűként sokkal könnyebb lesz az életed a héten kezdődő változások miatt. Most talán úgy érzed, veszélybe került a fizetésed, de nyugalom, hamarosan sokkal több pénzt kereshetsz, mint most. Ezt az időt azzal siettetheted, ha most kipihened magad, és az aggodalmak helyett a sikerekre koncentrálsz.

Bak

Bak jegyűként a pénz könnyen és nagy mennyiségben érkezik hozzád a héten, de ugyanilyen könnyedén áramlik is tovább. Nem arra kérlek, hogy állítsd meg a pénzáramlást, csak arra, hogy tudatosan irányítsd. Nem mindegy, hova megy a pénzed, és nem mindegy, kiket támogatsz a bevételeiddel.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként gyorsabban ér véget ez a hét, mint gondolnád, ami pedig azzal is jár, hogy kevesebb feladattal végzel, mint szeretted volna. Érdemes ezen a héten tudatosan táblázatba gyűjtened a teendőket. Érdemes már hétfőn és kedden sokat teljesítened, mert a hét első két napján behozhatatlan előnyre teszel szert.

Halak

Sokak szerint az álmodozással nem lehet pénzt keresni. Tévednek. Halak jegyűként az álmodozással rengeteg pénzt kereshetsz, ha megtalálod azt a munkahelyet, ahol a feladatod közé tartozik, hogy megálmodd a dolgokat. A héten mégis azt kell megtanulnod, hogyan oszd be az összeálmodozott pénzedet.