Heti horoszkóp, 2019. február 4-10.: Szuper lehetőségeket kínál a csillagjegyeknek a holdújév

KOS

Hétfőn éjjel lesz újhold, ami keleten a holdújév kezdete. Ez neked is jó lehetőség, hogy új terveket készíts, vagyis még mindig nem maradtál le az újévi fogadalmakról. A hét közepén a Halak Hold álmossá tehet, úgy érzed, mintha téli álmot aludnál. Szíved szerint ki se bújnál az ágyból. Ha nem szeretnéd, hogy betegség vegyen le a lábadról, figyelj most még jobban magadra. Péntektől visszatér a lelkesedésed a Kos Holdnak köszönhetően, ekkor behozhatod az esetleges lemaradást is. A lendület az egész hétvégédet feldobja, ami igazán remek hír.

BIKA

Elkerülhetetlen változásokat jelez a hétfő éjjeli újhold, ami valamilyen újdonságot tartogat a munkahelyeden. Ez az újdonság nem dob fel, mert elsőre személyes támadásnak érzed. Félted a pozíciódat, a munkádat, az elért megbecsülést. Idő kell, hogy kiderüljön, milyen lesz az új felállás. A hét közepén több baráti biztatást kapsz, ami enyhíti a hét eleji sokkot. A hétvégéd igencsak mozgalmasnak ígérkezik. A tüzes Kos Hold aktív pihenést javasol. Hidd el, így is fel lehet töltődni.

IKREK

Kifejezetten jó hatással lesz rád a hétfő éjjeli Vízöntő újhold, amely egészen új tervekre sarkall. Tudd, hogy ezek meghatározhatják a jövődet. Óriási ereje van ennek az újholdnak, mert a Föld lakosságának negyede keleten most ünnepli az újévet. A hét közepén nem lesz könnyű koncentrálnod a munkádra: a Halak Hold szerint folyton elkalandozik a figyelmed. Péntektől kicsit javul a helyzet. Hétvégén a barátaid körében népszerű leszel: mindenki veled akar találkozni, beszélgetni, farsangozni, mulatni.

RÁK

A hétfői újhold nem lesz rád közvetlen hatással, de öngól lenne kihagynod a megújító hatását. Vagyis indíthatsz valami újat, belevághatsz bármi újba. A hét közepén elemedben leszel. A Halak Hold szerint úgy fogod érezni magad, mint hal a vízben. Ettől a közérzeted és a munkabíró képességed is topon lesz. Hétvégén pörögni fog az agyad, mert a jövőd fog foglalkoztatni. Tervezgess, de ne pánikolj! Utóbbi csak akkor veszélyes, ha begörcsölsz. Inkább maradj továbbra is bizakodó.

OROSZLÁN

Hihetetlen új és izgalmas találkozásokat hoz neked a hétfő éjjeli újhold. A nyitottság nem elég, ezúttal szelektálnod is kell, ugyanis olyan sok emberrel lesz dolgod, hogy épp azt kell eldöntened: kivel van dolgod. Hét közepén ügyelned kéne a kiadásaidra, mert a Halak Hold szerint kifolyik a kezedből a pénz. A sok tél végi leárazás megkísért. Péntektől a Kos Holdnak köszönhetően fellelkesülsz, annyi energiád lesz, ami garancia a sikerre. Ez érvényes az egész hétvégére. Utazhatsz: mehetsz síelni, túrázni…

SZŰZ

Lehet, nem tudsz úgy lelkesedni a hétfő éjjeli újholdért, mint mások. Nem azért, mert kedvezőtlen, hanem mert téged nem érint olyan erősen. Ezzel párhuzamosan a munkádban jön valami új segítség: új munkatárs vagy munkaeszköz. A hét közepén szerelmes üzenetekkel bombázhat valaki. Kérdés, szabad vagy-e, és a stílusa bejön-e neked. Ha nem, minél előbb kosarazd ki. Hétvégén veszteségként élheted meg, ha valami nem jön össze, nem úgy alakul, ahogy eltervezted. Ne ijedj meg.

MÉRLEG

Motiválóan hat rád a hétfő éjjeli Vízöntő újhold, mert fantasztikus ötleteket hoz neked. Egészen feldobott leszel. Ez a jókedv pedig mindenre kihat. A hét közepén a Halak Hold nyálkás időt jósol, ami a bolygók és a meteorológia szerint is kedvezőtlen az egészségedre. Öltözz rétegesen és vízhatlanul. Péntektől valaki egyre hevesebben udvarol neked. Lehet, a nagy rohamot ijesztőnek érzed. Ha így van, adj neki hangot. Jogod van nemet mondani. Tudd, hogy ez érvényes az egész hétvégére is.

SKORPIÓ

A hétfői újhold ingatlanügyben hozhat átbillenést a régi holtponton. Ha feladtad már, most újrakezdheted. Szerdától a Halak Hold derűt, bizakodást és vállalkozókedvet hoz neked. Egyszer csak mindent kedvezőbb fényben látsz, ilyen kiváló állapotban kiváló döntéseket hozhatsz. Péntektől egyre erősebben eluralkodhat rajtad a betegségtől való félelem. Lehet, hogy járvány van, és sokan betegek, de ne engedd meg magadnak, hogy pánikba ess. Ezzel csak elrontanád az egész hétvégét.

NYILAS

Muszáj kinyitnod a szemedet és a füledet, mert a hétfői újhold rengeteg új információt hozhat neked. És érdemes minél több beszélgetésbe bekapcsolódnod, hogy ne maradj le semmiről. A hét közepén a Halak Hold szerint családi ügyek vonhatják el a figyelmedet a munkádtól. Ne engedd. Péntektől a Kos Hold szuper lehetőségeket mutat. Csupán arra ügyelj, hogy a többiek ne nézzenek strébernek, mert ez nem igazán tesz népszerűvé. Hidd el, jobb, ha sokan kedvelnek, mint ha kritizálnak.

BAK

A hétfői Vízöntő újhold és kínai holdújév új pénzforrást nyit meg neked. Kérdés, hogy ez motivál-e téged, vagy már így is akad elég dolgod, és nincs szabad kapacitásod. Szerdától vidd a figyelmedet a kommunikációra, most végre bárkivel megtalálhatod a közös hangot. Péntektől a Kos Hold szerint minden gondolatod a család körül forog. Ez érthető, de nem szabad hagynod, hogy a munkád rovására menjen. Tölts időt a szeretteiddel. Péntek még munkanap, vagyis jobb, ha a hétvégén élsz magánéletet…

VÍZÖNTŐ

Tagadhatatlanul a hétfő éjjeli Vízöntő újhold az év legfontosabb újholdja a számodra. Most van a legnagyobb esélyed rá, hogy az életed új irányt vegyen. Szerdától a pénz élvez prioritás, amivel nincs is baj, csak ne vidd túlzásba. Ismered magad, amikor túl sokat agyalsz, rágörcsölsz a témára. Péntektől a Kos Hold szerint felélénkül a társasági életed: több meghívást kapsz több embertől. Mozgalmas hétvége vár, de pénteken még be kell fejezned a munkádat, nehogy elmarasztaljanak.

HALAK

Ne csodálkozz, ha nem tudsz annyira lelkesedni a hétfői újholdért, mint mások. Asztrológiailag ez érthető, ám kár lenne kihagynod egy olyan újholdat, amit keleten a Föld lakosságának közel a negyede újévként köszönt: ez a kínai holdújév. És ez egy óriási energia. A hét közepén hiperérzékennyé válhatsz, a Halak Hold szerint bármin képes vagy megsértődni, pedig tudod, hogy felesleges. Péntektől a pénz lesz a fókuszodban. Jól teszed, ha számolgatsz, de ne válj pénzsóvárrá. Az nem a te stílusod…