Napi horoszkóp, 2019. 02. 03.: Az akadályok jelzik, hogy rossz úton jársz

Most kell felismerned, a nyílt kommunikáció gyógyító erejű. Vasárnap felismerheted, a jókor és jól megfogalmazott szavaknak gyógyító erejük van. Persze kell a bátorság, hogy ezeket a szavakat kimondd, hiszen néha egyszerűbb lenne elhallgatni az igazságot.

Bika

Igazán kellene tenned valami kedves gesztust a családnak. Most azzal segíthetsz nekik és önmagadnak is, ha csak hagyod, hogy mindenki a maga módján fejezze ki a szeretetét. Az érzelmeid kifejezése segít másoknak is, hogy nyíltan kommunikáljanak az érzelmeikről.

