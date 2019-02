Februári tarot-jóslás: melyik kártyát húzod?

Mielőtt választanál egyet a gyönyörű tarot-kártyák közül, lazítsd el magad egy kicsit. Próbálj kicsit a kártyák energiájára hangolódni. Ehhez lehunyhatod a szemed, és vehetsz néhány mély lélegzetet. A jósláshoz gyújthatsz gyertyát vagy füstölőt is. Amikor úgy érzed, ellazultál, a lélegzeted lassú és egyenletes, nyisd ki a szemed, és nézd meg a lefordított kártyalapokat. Ha szeretnél, kérdést is feltehetsz. Megkérdezheted: Mit javasolnak nekem a kártyák erre a hónapra?, vagy: Mit üzennek nekem az égiek februárra? A kérdés után válaszd a három közül azt a tarot-kártyát, amelyik energiáját a legerősebben érzed a szíved környékén. Amikor döntöttél, képzeletben fordítsd fel a lapot, vagyis görgess lejjebb, és olvasd el a februári jóslatot.

Ezt jósolja az első tarot-kártya: A Névtelen Arkánum

Ha az első tarot-kártyát választottad, a 13. Nagy Arkánumot húztad képzeletben. Ezt a kártyát a Halál lapjának is nevezik, ami a nevével ellentétben egészen mást jelent. A jóslat szerint az életedben valami végérvényesen lezárul, de csupán azért, hogy valami egészen újat kezdhess el. Az új dolgokhoz el kell engedned a régit, mindazt, ami már nem szolgál téged. A ragaszkodás sosem támogatja a változásokat, a február hónap pedig a változások ideje. Nincs mitől tartanod, hiszen az elengedéssel valósággal fellélegzel. Pakold ki a szekrényedet, szabadulj meg minden holmitól, amit nem használtál legalább két éve. Ezzel teret, helyet adsz az újnak szimbolikus értelemben és szó szerint is. Ajándékozd el a szükségtelen holmikat, amivel önmagadnak és másoknak is a legjobbat teszed. Mondj búcsút az idejétmúlt kapcsolatoknak is, hiszen számtalan új és gyümölcsöző ismeretség vár rád. Ugye élsz a lehetőséggel?

Ezt jósolja a második tarot-kártya: Az Igazság

Amennyiben a második tarot-kártyát fordítottad meg képzeletben, Az Igazság tarot-lap jóslatát olvashatod. Ez a kártya az egyensúlyról üzen. Februárban rátalálhatsz a valódi lelki egyensúlyra. Megérezheted a belső harmóniát. Olyan elégedettséget, hálát érezhetsz, amiben talán régóta nem volt már részed. Most valóban önmagad lehetsz, megtapasztalhatod a valódi lelki békét. Ehhez ugyanakkor a megbocsátás elengedhetetlen. Talán önmagadra haragszol, talán valaki más bántott meg, bárhogyan is történt, a fájdalom nem segít téged. Bocsáss meg magadnak. Bármit is tettél vagy hibáztál, abban a helyzetben annyit tehettél. Ismerd fel a hibákat, és figyelj rá, hogy ne kövesd el újra. Bocsáss meg mindenki másnak is, aki bántott téged. Vedd észre, a haraggal önmagadat ostorozod. Talán a másik nem is emlékszik, mit tett vagy mondott neked. Sokkal értékesebb vagy, minthogy mások miatt érezd magad rosszul. Légy te a legfontosabb ember az életedben.

Ezt jósolja a harmadik tarot-kártya: A Próféta

A harmadik tarot-kártya A Próféta lapja. Ha ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint most érdemes valami egészen újba vágnod. Kezdd el azt a tanfolyamot, amit már hosszabb ideje fontolgatsz magadban. Tanulj valami egészen mást és újat. Ha életmódot, munkát, hivatást váltanál, ideális időpontban vagy ehhez. Mit szeretnél kezdeni az életeddel? Mire vágysz a szíved legmélyén? A válasz ott rejlik benned. Érdemes meditáció közben feltenni magadnak ezeket a kérdéseket, és érdemes most a jelekre figyelned. Az égiek támogatnak, segítenek téged a céljaidban. Ha felbukkan egy hirdetés, vagy beszélgetsz valakivel, és fontos információ üti meg a füled, ezek mind-mind neked szóló jelzések. Fogadd el, élj velük. Az idei év számos új lehetőséget és meglepetést tartogat. Csak rajtad múlik, mit valósítasz meg. Érdemes már most belevágnod. Ez most a legfontosabb feladatod. Ugye nem hagyod elúszni?

