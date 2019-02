Ezt árulja el a horoszkóp Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatáról

Vilmos herceg és Katalin hercegné házassága – annak ellenére, hogy mindennapjaik a nyilvánosság előtt zajlanak – az elmúlt időszakban még szorosabbá vált. Igaz, ebben a horoszkópjuk is szerepet játszhatott, hiszen a Rák jegyű Vilmos (1982. június 21.) és a Bak jegyű Katalin (1982. január 9.) remekül kiegészítik egymást.

Vilmos és Katalin egymás ellentéte

A horoszkópban a Rák és a Bak pontosan egymás ellentétei (nem csoda, hiszen a 12 csillagjegy körforgásában is éppen egymással szemben állnak), ám a két csillagjegy nagyon jól ki is egészítheti egymást. A Bakot általában józannak, ridegnek és visszafogottnak tekintik, míg a Rák kemény páncélját sem egyszerű áttörni. Ám mindkét csillagjegy számára fontos a család, a biztonság, a közös élmények, a szórakozás. A Bak üzleti érzéke egyedülálló, de ő is képes letenni a munkát és önfeledten lazítani. A Rák mélabússágáról ismert, ám ettől függetlenül a humorérzékére sem lehet panasz. Érzékeny ugyan, de nagyon is határozott, pontosan tudja, mit és hogyan szeretne megvalósítani az életében.

Különbözik a kommunikációs módjuk, hiszen míg a Rák részletekbe menő, addig a Bak igyekszik az elhangzottak mélyebb tartalmát is megérteni. Ám ahogy Vilmos herceg és Katalin esete is mutatja, ez nem vezet feszültségekhez, hiszen nem véletlenül vannak együtt egyetemi éveik óta.

A horoszkóp szerint Katalin és Vilmos imádja a családját

A család mindkettőjük esetében az első helyen szerepel, s ők is örömmel látnak vendégül másokat. S mi jelenti számukra a kikapcsolódást? A Bak a hegyi túrákat, a Rák a tengerpartot kedveli a leginkább.

Milyen akadályokkal kell mégis szembenézniük a kapcsolatuk során? Amikor a Rák dühös, a párbeszéd számára mindennél fontosabb, hiszen senkitől sem várhatja el, hogy a gondolataiban olvasson. A Bakot az bosszantja fel különösen, amikor nem kapja meg a szükséges információkat, ha kimarad valamiből, hiszen így nincs meg a lehetősége, hogy partnerként helytálljon. A Baknak, vagyis Katalin hercegnének nem árt tudatosan figyelnie, hogy ne kerítse hatalmába a pesszimizmus, hiszen a Rák, vagyis Vilmos herceg együttérző, de a búskomor hangulat túlságosan is nyomasztóvá válik számára. Ilyenkor pedig visszavonulót fúj, és ki sem mozdul a páncéljából.

Nos, a külvilág számára Katalin hercegné maga a tökéletes és példás nő, akiről egyáltalán nem úgy tűnik, mintha nem lennének érzelmei. Nagyon mélyek az érzései, magánéletét, a családját óvja a nyilvánosságtól, már amennyire ez közszereplőként lehetséges. A párkapcsolata sikeresen működik, épp úgy, ahogyan a csillagokban meg van írva.

