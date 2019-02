Hétvégi szerelmi horoszkóp, 2019. február 2-3.: Most nehéz a szerelem

Kos

Kos jegyűként ha még mindig gyors eredményekre, gyors változásokra vágysz, és ha még mindig azt szeretnéd, hogy egy nap alatt változzon meg a szerelmi életed, ez a hétvége csalódást tartogat a számodra. A változások, az előrehaladás most lassú és fokozatos lesz szerelmi téren.

Bika

Bika jegyűként a közös lakás okozhat feszültséget a hétvégén. Hogy még nem is laktok együtt a szerelmeddel? Nos, akkor éppen ez okozza a legnagyobb feszültséget köztetek. Ha pedig szingli vagy, erős vágy törhet rád, hogy ne élj egyedül. Bárhogy is legyen, most érdemes tudatosítanod, hogy párosan sokkal szebb és nyugodtabb az életed.

Ikrek

Ikrek jegyűként szívesen megkérdeznéd a szerelmedet, mivel járhatsz most a kedvében, de ő sokkal nyűgösebb, mint amilyen lenni szokott. Neki valójában fogalma sincs, mivel járhatnál a kedvében, de még abban sem biztos, hogy mit is szeretne valójában. Azzal segítesz neki a legtöbbet, ha mellette vagy, és nem kérdezel.

Rák

Rák jegyűként vedd észre, milyen nagy lehetőség érkezik a szerelmi életedbe a hétvégén. Most rád ragyog a szerelem csillaga, csak épp nem olyan fényesen, ahogy remélted. Most mindent megkapsz, amiről álmodtál, csak épp kapsz hozzá olyan plusz körítést is, amire olyan nagyon sosem vágytál.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként fontos, hogy nézz a felszín mögé a hétvégén. Valaki nem a valódi arcát mutatja, nem őszinte veled. Ez pedig szerelmi bonyodalmakhoz vezethet, különösen akkor, ha egyszerre több vasat tartasz a tűzben, vagy ha kifelé kacsingatsz a kapcsolatodból. Az őszinteség most a legjobb megoldás.

Szűz

Szűz jegyűként nem kellene olyasmiért harcolnod, amiért nem érdemes. Ha valaki nem harcol érted, neked sem kellene érte küzdened, hiszen ilyenkor az a legvalószínűbb, hogy épp azzal harcolnál, akit szeretnél megszerezni. A harc helyett ezen a hétvégén válaszd az elfogadást, a megengedést.

Mérleg

Mérleg jegyűként a stabilitás és a kiszámíthatóság olyan alapértékek a világodban, amelyeket nagyra becsülsz és sokra tartasz. Itt az ideje, hogy ezeket az alapértékeket elkezdd a kapcsolatodban is megjeleníteni. Ennek pedig a legjobb módja, ha te vagy kiszámítható, és te nyújtasz stabil alapot a párkapcsolatodnak.

Skorpió

Skorpió jegyűként van benned némi szomorúság, mert nem úgy alakul minden, ahogy tervezted. Talán a párodra, a szerelmedre szeretnél koncentrálni, de most a barátok valamiért sokkal fontosabbnak tűnnek. A szerelmi életed bonyodalmai nem vehetik el tőled azokat a barátokat, akikre mindig számíthatsz.

Nyilas

Nyilas jegyűként úgy érzed, valaki nem tartja be a neked tett ígéreteit. De vajon azokat az ígéreteket ő tette, vagy te akartad úgy érteni, hogy épp ígéretet tesz neked? A hétvégén a realitással kell szembenézned, és ebben nagy segítségedre lesznek a szeretteid és a barátaid is.

Bak

Bak jegyűként sokkal könnyebben tudod magad beleengedni az érzéseidbe ezen a hétvégén, mint általában. Most könnyedén ránézhetsz, milyen érzelmi folyamatok zajlanak benned, és felismerheted azt is, hogy a szerelem számodra nem egészen azt jelenti, mint amit a romantikus filmekben és lányregényekben találunk.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként csak egy lépés választ el a szerelemtől. Csak egy lépést kell megtenned, hogy megérkezz a szerelembe. Ezt a lépést azonban nem is olyan egyszerű megtenni. Főleg akkor, ha nem vagy biztos benne, hogy készen állsz-e újra megnyitni a szívedet. Ha készen állsz a szerelemre, az meg is érkezik hozzád.

Halak

Halak jegyűként vetélytársnak hiszel valakit, akinek semmilyen hatása sincs az életedre. Ahelyett hogy versengeni akarnál vele, fordítsd figyelmedet a belső munkára. A valódi vetélytársad önmagad lustább, kedvetlenebb és sértettebb kiadása. Vele kellene leszámolnod a hétvégén.