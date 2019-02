Ismerd meg a valódi Ikrek férfit

Az Ikrek férfi szinte folyamatosan mozgásban van. Hajlamos a fészkelődésre, és ha épp nem izeg-mozog, a szeme talán még akkor is körbejár. Figyelmét semmi sem kerüli el, magában vizsgál, elemez, értékel maga körül mindent és mindenkit.

Az Ikrek férfi intelligens

Ritka az az Ikrek férfi, akinek ne vágna az esze, mint a borotva, és ne ismerne mindent, még ha csak felületesen is. Ő az, aki valójában bármiről képes bárkivel beszélgetni és azt a látszatot kelteni, hogy mélyen beleásta magát az adott témába. Az Ikrek férfi kicsit pletykás – a nők még inkább –, ezért vele megesik, hogy kifecsegi mások titkait. Hihetetlenül kíváncsi, egyszerűen imádja kideríteni, mi minden történik a körülötte élőkkel. Nem bántásból, és nem is rosszindulatból teszi, csupán azért, mert érdekes. Különleges képessége, hogy könnyedén kiszedje másokból a féltett információkat is. Amikor meg őrá kerül a sor, játszi könnyedséggel tereli a szót más témára.

Az Ikrek férfi könnyed

Az Ikrek férfi bámulatosan könnyedén teremt kapcsolatokat. Nem jellemző, hogy túláradnának benne az érzelmek, de amikor igazán szerelmes, szívesen írja meg levélben az érzéseit, vagy szórakoztató poénokkal adja azokat szerelme tudtára. Sokan felületesnek, könnyelműnek, sekélyesnek tartják őt, pedig inkább csak nem az a túláradó, ömlengő típus. Kommunikációja könnyed, nagyon humorosan és szerethetően osztja meg az érzéseit. Nem mindig lehet ugyan komolyan venni, de épp emiatt nem fullad unalomba a párkapcsolata. Szereti az embereket, szívesen jár társaságba, általában nagyon sok barátja van. Nem mellesleg elbűvölően flörtöl, ami valójában egy újabb módszer, hogy kifürkéssze az életet.

Az Ikrek férfi nem féltékeny

Nem jellemző rá a féltékenység, hiszen ahogyan magának is szüksége van a szabad mozgástérre és a levegőre, úgy azt a szerelmének is mindenkor megadja. Neki inkább az a kellemetlen, amikor úgy érzi, párja túlzottan is ragaszkodik hozzá, elszámoltatja az idejével, féltékeny rá. Ő a könnyed, elvárások nélküli párkapcsolat híve, ami nem jelenti, hogy ne tudná magát lekötni, elkötelezni a társa mellett.

Az Ikrek férfi érdekes

Az Ikrek férfi érdekes, és nagyon szereti az ugyancsak érdekes emberek társaságát. Nem bánja, ha párja is izgalmas és érdeklődő, ha szereti a kihívásokat, a változatos, szórakoztató életet. Ha ez nincs meg a kapcsolatban, könnyen elunhatja magát, és akkor hajlamos továbbállni, új kihívásokat keresni. Az Ikrek férfi éppen emiatt olyan különleges. Ő ugyanis folyamatosan arra emlékeztet, hogy az élet minden pillanata szép és örömteli, minden napra jut valami felfedezésre váró esemény. Tény és való, mellette képtelenség unatkozni.