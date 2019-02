Február havi horoszkóp: visszatér a múlt

Kos (március 21. – április 19.)

Kos jegyűként, ha munkáról, megélhetésről esik szó, februárban a helyzet magaslatán állhatsz. Olyan sikeressé válhatsz, hogy azt veheted észre, a környezetedben annyi lett az irigy ember, mint égen a csillag. A szerelmi viszonyokban ugyanakkor elfogadhatatlan helyzet jöhet létre. Ha párkapcsolatban élsz, párodnak egészségi problémákkal kell szembenéznie, így most még nagyobb szüksége lehet a segítségedre.

Bika (április 20. – május 20.)

Bika jegyűként, mielőtt megszólalsz, érdemes lenne elszámolni tízig, így elkerülheted, hogy olyan helyzetbe hozd magad, amit nagyon nem szeretnél. A felettesed olyan ötlettel, javaslattal állhat elő, amellyel valószínűleg nem értesz egyet. Nincs értelme szembeszállni vele, mert csak az energiádat pazarolod. Minden külfölddel, tanulmánnyal vagy jogi dologgal kapcsolatban ugyanakkor nem mindennapi sikert érhetsz el.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként a párkapcsolatodban olyan esemény történhet, amely miatt csalódottnak érezheted magad. Előfordulhat, hogy a kedvesed viselkedése előtt értetlenül állsz majd, de az is megeshet, hogy te jobban ragaszkodsz hozzá, mint ő tehozzád. A szerencse istenasszonyának támogatását élvezheted, akinek köszönhető, hogy ami valakinek pech, az neked most sikert jelent. Régi egészségi probléma kiújulhat, figyelj magadra.

Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként a házasságokban, régi párkapcsolatokban olyan esemény történhet, amely miatt a viszonyotok még szorosabbá válhat. De megtörténhet, hogy olyan valakinek a támogatását élvezed februárban, akinek a szavára sokan és sokat adhatnak. Mindig is tudtad, nem annyira a tudás, a tehetség számít, mint inkább a kapcsolatok. Ennek a pozitív hatását most a bőrödön érezheted. Ha utazol, most bosszúság érhet.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként a házasságokban, régi párkapcsolatokban megeshet, hogy életed párjának rokonai vagy ingatlanügylet miatt alakulhat ki feszültebb helyzet. De nagyon jól tudod kezelni a kialakult szituációt, így aztán gyorsan – a kedved szerint – megoldódhat a probléma. A munkában, megélhetésben viszont sikert érhetsz el. Megfordulhat a fejecskédben a változtatás gondolata. Vágj bele!

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként, ha szülő vagy, gyermeked életében olyan esemény következhet be, amely miatt te is örömöt érezhetsz. De az is előfordulhat, felbukkanhat az életedben valamelyik exed, akivel, ha akarod, újra kezdheted a kapcsolatot. Akivel februárban hoz össze a sors, azzal bátran tervezgetheted a közös jövőt. Kollégával azonban feszült helyzet alakulhat ki. Hidd el, nincs értelme a vitának, csak az energiádat pazarlod vele.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként a munkahelyeden kommunikációs probléma alakulhat ki, de az is lehet, hogy valamelyik kolléga elfogadhatatlannak tarthatja a stílusodat és a mondanivalódat. Ezért mielőtt megszólalsz, számolj hétig, így kerülheted el, hogy olyan valaki legyen az ellenséged, aki igazán borsot törhet az orrod alá. A szerelmi viszonyokban kisebb feszültség alakulhat ki – főként a pénz miatt.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként a házasságokban, régi párkapcsolatokban a társaddal elsősorban a munkája, megélhetése miatt jöhet létre feszült helyzet. Ennek oka lehet, hogy a párodnak nem úgy jönnek össze a dolgai, ahogyan szeretné. Ám a sors nem hagyja őt magára, és a változás megoldást hoz a kapcsolatotokba is. Utazás jól sikerülhet, a februárban kötött szerződések eredményével elégedett leszel.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként még az a csoda is megtörténhet, hogy akinek a viselkedése miatt eddig kinyílt a bicska a zsebedben, azzal most tökéletes összhang alakul ki közöttetek. Ha utazol, kisebb-nagyobb bosszúságok miatt válhatsz feszültté. Anyagi ügyeid ugyanakkor pompásan alakulhatnak. Elérkezik a pillanat, amikor a zűrzavaros banki ügyletek végére pont kerülhet. Nagyobb vásárlást ne ebben hónapban bonyolíts.

Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként központi témád lehet ebben a hónapban a politika. Jó lenne, ha igyekeznél diplomatikusan fogalmazni, mert olyan valakivel kerülhetsz vitába, aki a későbbiekben megnehezítheti az életed. Bírságveszélyes a február, minden szabályt be kell most tartanod. A szerelmi kapcsolatokban minden úgy alakulhat, ahogyan szeretnéd. Ha szülő vagy, gyermeked miatt extra kiadásokra kerülhet sor.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként a kapcsolatok, a protekció nagy szerepet játszhatnak ebben a hónapban az életedben. Ennek hatására előnyös helyzetbe kerülhetsz, és végre olyan sikeressé válhatsz, ahogyan azt a legszebb álmaidban láthattad. De nagyon fontos, hogy ne felejtsd el megköszönni a támogatást. Kedvez az idő ingatlanügylet bonyolításának. Nem érdemes ugyanakkor ízléssel kapcsolatos vitába bonyolódni.

Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként még az is megtörténhet, hogy baráttal vagy a számodra fontos ismerőssel beszélhetsz olyan dolgokról, amelyek talán már hosszabb ideje foglalkoztatnak. Hajlamossá válhatsz az álmodozásra, és olyan dolgok fordulhatnak meg a fejedben, amelyeknek nagyon kevés az esélye, hogy megvalósuljanak. Anyagi ügyeid pompásan alakulhatnak, utazást is februárban érdemes lefoglalni vagy megejteni.