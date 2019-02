Ezeknek a csillagjegyeknek bámulatos lehetőséget kínál a februári újhold

Az Ikrek izgalmas út szélén áll az újholdnak köszönhetően

Kedves Ikrek! A februári újhold az utazásoknak, a kalandnak kedvez a leginkább. Különleges új tapasztalatokban lehet részed az elkövetkező napokban. Gyűjtheted az új információkat, az új ismereteket, amire alapból is nagyon vágysz. Ez az újhold arra késztet, hogy kilépj a komfortzónádból. Ezúttal szó szerint is. Ha teheted, vedd ki a szabadságodat, és utazz el néhány napra. Új inspirációkat gyűjthetsz, amelyek segítségével kitalálhatod, mivel szeretnél a jövőben foglalkozni. Légy spontán, kövesd a szíved hangját. Nem fogod megbánni.

A februári újhold feléleszti a Mérleg kreativitását

Kedves Mérleg! A februári újholdnak köszönhetően felszabadulsz. Ismét örömmel veted be magadat a társasági életbe, belső gyermeked boldogabb, mint valaha. Igazán jó napok várnak rád, amely a tervezésre, az ötletelésre is kiváló lehetőséget kínál. Most érdemes eldöntened, mi az, amit a szíved szerint tennél. Mi az, amivel kibontakoztathatod a benned lévő kreativitást? Mivel foglalkoznál a legszívesebben? Mitől éreznéd magad igazán boldognak? Az újholdnak köszönhetően kapsz ehhez ötleteket. Ne szaladsz el a remek alkalmat.

A februári újhold a Vízöntőt a saját útjára irányítja

Kedves Vízöntő! A februári újhold számodra tartogatja a legnagyobb lehetőségeket, hiszen a jegyedben áll együtt a Nappal. A Vízöntő hava a hétfői újholddal együtt számodra az év legfontosabb időszaka. Az önismeret útján nagyot léphetsz előre. Most érdemes elgondolkodnod, ki is vagy te valójában? Milyen nyomot szeretnél hagyni magad után a világban? Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ki kellene fordulnod önmagadból, csupán annyit, hogy most tégy valami egészen szokatlant, valami mást, mint eddig. Nagyon szereted az újdonságokat. Keresve sem találhatnál jobb alkalmat erre…

(via elite daily)