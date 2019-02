Ezek a csillagjegyek nem tanulnak a hibáikból

A Vízöntő nem gondolja, hogy hibázna

A Vízöntőről nem állítható, hogy gyáva lenne és megfutamodna a kihívások elől. Sőt, talán túlzottan is bátran fog hozzá a feladatokhoz, nem igazán számolva a következményekkel. Persze az is igaz, ő kifejezetten szereti a határokat feszegetni. Az elvárásokat, a kötelező jellegű feladatokat már annál kevésbé kedveli. Talán épp azért követi el mindig ugyanazt a hibát, mert nem fogadja el a bevált módszereket. Igaz, ő azt sem látja be, hogy egyáltalán hibázott valamiben is.

A Bika akar tanulni a hibákból

A Bika nagyon szeretne tanulni a hibáiból. Valójában hajlandó is beismerni azokat, és szándékában áll kijavítani a csorbát egészen addig, amíg arra valóban sort kéne kerítenie. Ekkor viszont váratlan fordulat történik, és mereven ragaszkodik az eredeti álláspontjához. Talán ő a legmakacsabb csillagjegy, akit nagyon nehéz meggyőzni bármiről is, ami az akarata ellen való. Csökönyössége miatt aztán újra és újra ugyanabba a hibába esik.

A Kos elszámítja magát

A Kos tökéletesen megtervezi a feladatait, aztán mégis inkább a saját feje után megy. Ő is nagyon makacs típus, ráadásul erősen motiválja a versenyzés lehetősége, ezért a gondos előkészítés helyett inkább hirtelen ötletből dönt. Ő akar mindenben a legjobb, a legsikeresebb lenni, és hiába kapja a jobbnál jobb tanácsot, félresöpri és azt teszi, amit ő gondol jónak. A hibákat ő sem ismeri el, és mivel erősen hajtja a belső tűz, valójában ha akarna sem igen tudna változtatni a hozzáállásán.

A Halak hajlamos magát hibáztatni

A Halak nagyon érzékeny és ösztönös jegy, aki ugyanakkor hajlamos önmagát hibáztatni. Igencsak jellemző rá az önsajnálat, amikor magába zuhanva fájlalja az elhalasztott lehetőségeket. Fura, de valójában ő szeret hibázni, hiszen így azonnal okot talál a mártír szerepére. Tanulhatna a hibájából, de igazán nem is akar, mert neki kell, hogy időnként a saját sebeit ápolgathassa. Ilyenkor nagyon is jól jön, hogy ő lehet az áldozat, aki mindenki más hibájáért szenved.

(via your tango)