Íme a Vízöntő véleménye a csillagjegyekről. Kit kedvel, és ki az, akit nagyon nem?

A Vízöntő (január 20. – február 19.)

A Vízöntő csillagjegy talán mindenkinél nyitottabb szellemű csillagjegy. Ő az egyéniség, a szabadság, a függetlenség, a változások szimbóluma. Valódi reformer és újító, nagyon humánus, gondolkodásában eredeti. Hajlamos lehet a bizalmatlanságra, a rögeszmékhez való ragaszkodáshoz, és nem könnyű közel kerülni a szívéhez. Kívülről úgy tűnhet, nagyon sokat ad, az érzelmeket ugyanakkor inkább csak csepegteti. Valódi közösségi ember, nagyon sokat tesz, hogy igazán jó és szerethető világban élhessünk. Szilárd és megbízható, remek a problémamegoldó képessége. Milyennek látja a Vízöntő a többieket? Nos, meglehetősen sajátosan fogalmaz…

Ezt gondolja a Vízöntő a Kosról

Nos, a Vízöntő szerint a Kos túlzottan is merész és kockáztató típus. Ja, hogy rólam is ezt mondják? A tüzes és lelkes Kos valójában nagyon is inspirálja a Vízöntőt. Mindketten bátrak és céltudatosak, szeretik a kihívásokat. Munkatársakként, barátként, de a szerelemben is gyorsan megtalálják a közös hangot.

Ez a Vízöntő véleménye a Bikáról

A Vízöntő szerint a Bika a legjobb barát. Mindig lehet rá számítani. Valóban a lehetnének barátok is, ami inkább a Vízöntőnek jelent előnyöket. Néha ugyan bosszanthatja a Bika rugalmatlansága, de a segítőkészségét szívesen veszi. A Bika ugyanakkor nem igazán érti a Vízöntő függetlenségi vágyát, az egyedi ötleteit.

Ez a Vízöntő véleménye az Ikrekről

A Vízöntő szerint az Ikrek nagyon szellemes csillagjegy. Szuper jókat beszélgetünk. Végre valaki, aki meg tud érteni. Két levegős jegye találkozása, szellemileg motiválják, inspirálják egymást. Valójában szavak nélkül is értik egymás gondolatát. Kifejezetten jó párost alkotnak.

Így vélekedik a Vízöntő a Rákról

A Vízöntő szerint a Rák rémesen érzelgős. A hangulatváltozása követhetetlen. Nem tudok mit kezdeni az érzékenységével. Bármit mondok, mindenen felhúzza magát. Való igaz, a Vízöntő könnyedén kimondja az igazságot, nem törődve, hogy őszinte szavaival megbántja a másikat. A Rák ragaszkodna, a Vízöntő menekül a túlzott érzelmi kötöttségtől.

Ezt gondolja a Vízöntő az Oroszlánról

A Vízöntő szerint az Oroszlán állandóan agyal. Jaj, hagyd már abba a folyamatos gondolkodást, hogy vajon te vagy a legjobb, vagy mégsem. Nem teljesen mindegy? Az állatöv egymással szemben álló csillagjegyei merőben másként gondolkodnak. Az Oroszlán a hatalomban hisz, a Vízöntő az egyenlőségben. Kinek van igaza? Sosem jutnak dűlőre…

Ez a Vízöntő véleménye a Szűzről

A Vízöntő szerint a Szűz érthetetlen és kicsinyes. Tényleg az a legfontosabb, hogy a lámpa színe egyezik-e a szőnyegével? A Szűz és a Vízöntő szokatlan párosnak tűnik, de valójában nagyon is jól megtalálhatják a közös hangot egymással. Hagyják élni egymást, motiválják, inspirálják a párjukat.

Ezt gondolja a Vízöntő a Mérlegről

A Vízöntő így vélekedik a Mérlegről: szívesen járok vele közös társaságba, jó vele beszélgetni. Mondjuk, néha kifejezetten unalmas a dilemmázása. Igazság szerint ők is nagyon jól kijöhetnének egymással, hiszen mindketten levegős csillagjegyek. Az viszont igaz, hogy a Vízöntőnek nincs elég türelme kivárni a Mérleg döntéseit.

Így nyilatkozik a Vízöntő a Skorpióról

A Vízöntő szerint a Skorpió nos, hogy is fogalmazzak…. Érdekes… Eleinte fellobbanhat közöttük a láng, hiszen nagyon is izgalmasnak találják a másikat. Ugyanakkor gyorsan kiderül, hogy ez a láng csak szalmaláng volt csupán. A Vízöntőt kiborítja a Skorpió folyamatos faggatózása, míg a Skorpió nem viseli jól a Vízöntő barátságos és nyitott természetét.

Ezt gondolja a Vízöntő Nyilasról

Így vélekedik a Vízöntő a Nyilasról: ő az univerzum legnagyszerűbb csillagjegye. Hihetetlenül vicces és szórakoztató, minden őrültségben benne van. Tény és való, nagyon sok közös vonás található a két csillagjegyben. A Vízöntő legalább olyan független és szabadságszerető, mint a Nyilas, nem mellesleg együtt rúgják fel az idejét múlt szabályokat.

Ez a Vízöntő véleménye a Bakról

A Vízöntő őszintén fogalmaz a Bak csillagjeggyel kapcsolatosan: nem kedvelem őt. Annak ellenére, hogy mindkét csillagjegy uralkodó bolygója a Szaturnusz, vagyis akadnak bőven közös vonásaik, mégis a Bak túlzottan földhözragadt a Vízöntő szerint, míg a Bak a Vízöntőt felelőtlennek, meggondolatlannak tartja. Ritkán jönnek ki egymással.

Íme a Vízöntő véleménye a Halakról

A Vízöntő véleménye a Halakról: nos, nem tudom, mit mondhatnék róla… A Halak bizonytalan és meglehetősen érzékeny a Vízöntő szerint, ugyanakkor a művészi érzékét, a tehetségét nagyra értékeli. Valójában inspirálják is egymást, hiszen újszerű, egyedi ötleteik vannak. Megesik, hogy közös nevezőre jutnak egymással.

