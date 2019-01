Ez a 4 csillagjegy gyűjti be a legtöbb előítéletet

Előfordult már veled, hogy a csillagjegyedet úgy jellemezték, ami egyáltalán nem illett rád? Ilyenkor vagy jót nevetsz az egészen, vagy bosszankodsz. Tény, hogy valamennyi csillagjegyre rá lehet sütni a sztereotípiákat, miszerint az egyik akaratos, a másik lusta, a harmadik önző, ám ez így, önmagában aligha fedi a valóságot, hiszen még az egy jegyben születettek között is bőven akadnak kisebb-nagyobb eltérések.

A következő csillagjegyekre sütik rá a legtöbb előítéletet, pedig a valóságban sokkal pozitívabb személyiségek, mint amilyennek a horoszkópok leírják őket. Ezúttal tehát ledöntjük az előítéleteket.

Az Ikrek jóval érzelmesebb, mint sokan gondolják

Az Ikrek jegyre időnként rásütik a hazug, csaló, manipulátor jelzőket, és sokak szerint ő az, akivel még randizni sem érdemes, mert könnyedén csapdába csalja a többieket. Valójában ő nagyon jól látja, milyen gondolatok, érzések cikáznak a másik ember fejében. Uralkodó bolygójának, a Merkúrnak köszönhetően nemcsak a kommunikációhoz ért kiválóan, hanem az emberi természethez is. Amikor vele vagy, meg sem kellett szólalnod, ő pontosan ráérez arra, ami épp a fejedben jár. Képes megfogalmazni, amit magad sem tudnál pontosabban. Tény és való, rendkívül szórakoztató típus, így könnyedén az ujja köré csavar. Valójában nagyon gyorsan bele lehet szeretni.

Az Oroszlán nagylelkű és adakozó

A legtöbben elintézik az Oroszlánt azzal, hogy állandóan a középpontba akar kerülni, el van telve magától, ám ezek az ítéletek jócskán sántítanak. Ő ugyanis nem tehet róla, hogy bárhova is megy, a figyelem középpontjába kerül. Az ebből fakadó önimádat pedig szinte hozzánőtt, mondhatni, veleszületett sajátosság. Ő még a legrosszabb napján sem veszíti el az önbizalmát, sikeres napjait pedig nem rejti véka alá, mondván, az élet túl rövid, hogy ne élvezzük maradéktalanul. Az Oroszán uralkodó bolygója a Nap, és Nap nélkül hogyan is növekedne bármi is? Éppen ezért az ő napját is bearanyozza, amikor nagylelkűen segíthet, támogathat másokat.

A Skorpió pozitívabb és bizakodóbb, mint amilyennek tűnik

Amikor a Skorpió jegyre gondolsz, talán olyan szavakat társítasz hozzá, mint borongós, rémisztő vagy a tabu. Előfordulhat, hogy nem is emberként tekintesz rá, hanem szexi vámpírként jelenik meg előtted, aki kitépi a szívedet, valóssággal kiszívja a véredet. Tény, a Skorpió a legkomorabb csillagjegy, ám ha jókedvről, szórakozásról van szó, ő sem hiányozhat. Gondolj csak bele, ahhoz, hogy megérthesd a valódi boldogságot, nem a fájdalmakon keresztül vezet az út? A Skorpió ismeri az élet sötét oldalát, de kapcsolatban áll a napfényes oldallal is. A lezárás nála mindig egy szebb és fényesebb új kezdet lehetősége. Van mit tanulni tőle…

A Bak szenvedélyes, és csöppet sem számító vagy szívtelen

Ha a Bak jegyet jellemezni kéne, általában a kegyetlen, zsarnokoskodó, munkamániás kifejezések jutnak legtöbbünk eszébe. Pedig szó sincs erről. A csillagjegy latin elnevezése Capricornus, magyarul kecskeszarvat viselő személyt jelent. Mitológiája szerint a Bak a halálállapotból visszatérő isten jelképe. Ő az, a csillagjegyek között, aki valójában a lehetetlent is képes megvalósítani. Legyen szó üzletről, barátságról, szerelemről, mindenkor mélyreható tervet készít, tanul a hibáiból, szenvedélyesen tesz a céljaiért, semmilyen akadály nem térítheti le az útjától. Ezt a tulajdonságát persze lehet számítónak, könyörtelennek nevezni, ami mégis inkább irigységnek tűnik, mintsem objektív véleménynek.

(via elite daily)