Az asztrológia szerint ilyen a valódi Bika férfi

A Bika csillagjegyet az asztrológia mint nőies, befogadó jegyet tartja számon. A Bika férfiben kevés a nőies vonás, hacsak nem számít nőies tulajdonságnak a gyengédség, az érzékiség vagy a szépség szeretete. A jegy szülötteiben inkább a férfias jellemvonások dominálnak, hiszen a Bika férfi külsejében is erős és stabil, megnyerő és határozott, aki mindenkor kész megvédeni szíve hölgyét. Miután elkötelezte magát, a családjáért, az anyagi biztonság megteremtéséért dolgozik.

A Bika férfi romantikus

A Bika férfi az egyik legromantikusabb csillagjegy, bámulatosan ért az udvarláshoz, elsöprő szenvedélyének nem könnyű ellenállni. Figyelmes és odaadó szerető, a testi szerelem számára épp oly fontos, mint az esztétikum, a vonzó külső. Ő inkább az erős és hallgatag típus, mintsem a folyton fecsegő. A Bika férfi nem tud, nem is szeret szerepet játszani, mindenkor önmagát adja, és történjen körülötte bármi, képes higgadtságát a legnehezebb helyzetekben is megőrizni. Föld jegyként mintha valóban a föld ereje tartaná, és húzná őt lefelé.

A Bika férfi rémesen makacs

A Bika férfi meglehetősen makacs és csökönyös típus, ha valamit a fejébe vesz, képtelenség lebeszélni róla. Nem fogadja el az ellenérveket, a végsőkig ragaszkodik a saját igazához. Valójában pontosan tudja, a másik előbb-utóbb úgy is megunja és feladja a vitát. Mivel hihetetlenül higgadt és stabil, nem nagyon jön ki a sodrából. A viták hevében ugyanakkor elveszíti empatikus képességét, és nem különösebb foglalkozik a másik félelmeivel, idegeskedésével vagy szorongásával. Az is igaz, hogy nem érdemes őt felbosszantani. Nagyon hosszan tűr, de ha elszakad nála a cérna, annak tányérdobálás lesz a következménye. Nagyon türelmes csillagjegy, de a női hisztériát képtelen tolerálni. Ilyenkor visszavonulót fúj, és egyszerűen faképnél hagyja a párját, vagy úgy tesz, mintha a probléma nem is létezne.

A Bika férfi nem bocsát meg

A Bika férfi könnyen a bizalmába fogad, de legalább ilyen könnyen el is veszíti a bizalmát. Az árulást sosem bocsátja meg. Hajlamos ideákat szőni a párja köré, megbántódik vagy megdöbben, ha kiderül, hogy szerelme mégsem olyan csodás és hibátlan, mint hitte. Valójában könnyű őt akár hosszabb ideig is az orránál fogva vezetni, mert szerelmében kitartó és hűséges, de nála is léteznek határok, amit nem érdemes feszegetni vagy átlépni. Amit egyszer elhatároz, az nála végleges, legyen szó szeretetről vagy gyűlöletről.

A Bika férfi szereti a semmittevést

A Bika férfi annak ellenére, hogy alapvetően a munkájának él, szorgalmas, kitartó, és keményen dolgozik, hajlamos lehet a semmittevésre, a lustaságra is. A kikapcsolódás nála egyet jelent a tévézéssel, a sörözgetéssel haverok társaságában. A lustaságból pedig nem könnyű kimozdítani őt. A kényeztetést, a testi érintés minden formáját imádja, ha valamivel, ezzel könnyedén el lehető őt csábítani a tévé elől. Szereti az otthonát, ragaszkodik a családjához, a megszokásaihoz. Figyelmes és nagyvonalú férfi, aki mellett párja valódi nőnek érezheti magát.