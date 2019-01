Ennek a 3 csillagjegynek szuperül sikerül az idei Valentin-nap

Az Ikreket új energiákkal tölti fel a Valentin-nap

Mivel a Hold február 14-én éppen a jegyedben jár, nehezen tudsz kiszállni a fejedből. Analizálod magadat, az érzéseidet, az életedet. Ikrek jegyűként ilyenkor jól jöhet egy kósza flört vagy kaland, ami kicsit kirángat a gondolatok közül, és új energiákkal tölt fel. Jó hír, hogy számodra éppen ezt tartogatja az idei Valentin-nap. Persze, ha már van párod, érdemes rá figyelned a flörtök helyett.

A Mérleg imádja a Valentin-napot

Kedves Mérleg! Ne is tagadd, hogy élsz-halsz a Valentin-napért! A szívecskéktől a bonbonokon át a romantikáig, mindent imádsz benne. A Vízöntő jegyében járó Nap február 14-én kreativitással és vitalitással ruház fel téged, így biztos lehetsz benne, igazán elemedben leszel. Imádsz a középpontban lenni, Valentin-napon pedig éppen erre számíthatsz.

A Vízöntő életébe betoppan az igazi

Vízöntő jegyűként, igaz, nem vagy egy csöpögős és romantikus alkat, azért a lelked mélyén te is alig várod, hogy betoppanjon életedbe valaki, akitől eláll a lélegzeted. Mivel a születésnapod is közeleg, ezért igazán laza és nyitott hangulatba kerülsz, sőt még a flörtöléshez is megjön a kedved. Így minden adva van egy tökéletes Valentin-naphoz.

