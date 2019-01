Mit látsz a képen? Meglepő részleteket árul el a személyiségedről

Az amerikai neurofiziológus, Roger W. Sperry fedezte fel a két agyféltekét és azok eltérő funkcióit. Kutatásáért később megosztott orvostudományi Nobel-díjjal jutalmazták. Attól függően, hogy melyik agyféltekéd a domináns, más részleteket pillantasz meg egy adott képen. Számtalan kutatás, személyiségteszt bizonyítja, hogy ez nagy mértékben befolyásolja a gondolkodási módot és a személyiséget is.

A következő furcsa rajz természetesen az agyféltekék használatára világít rá. Vagyis, amit a képen először megpillantasz, felfedi, melyik agyféltekét használod intenzívebben, és mi mindent árul el ez a személyiségedről. Kihagyhatatlan személyiségteszt következik. Felkészültél a játékra? Akkor a kérdés mindössze annyi: Mit látsz először a képen?

Ne csapd be magadat. Kérlek, ne nézd meg a személyiséget részletező leírásokat előre… Amikor biztos vagy a válaszodban, csak akkor görgess lejjebb.

Ezt árulja el a személyiségedről az oroszlán

Nos, ha az oroszlánt pillantottad meg először a képen, elmondható rólad, hogy a bal agyféltekéd a hangsúlyosabb. Elemző típus lehetsz, rendszerben gondolkozol, céltudatosan éled az életedet. Amikor problémákkal szembesülsz, nem esel kétségbe, próbálsz objektív maradni, használod a logikádat. Miközben alaposan átgondolod a döntéseidet, talán túlzottan is ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Időnként érdemes megfogadnod a többiek véleményét is. Pici alázattal nagyon hosszú utat járhatsz be.

Íme a személyiséged legfőbb vonásai

átgondolt : mindenkor alaposan átgondolod, megtervezed a feladatokat, talán még fontossági listát is írsz magadnak

: mindenkor alaposan átgondolod, megtervezed a feladatokat, talán még fontossági listát is írsz magadnak pontos : nagyon precízen, pontosan végzed a feladatokat, követed a céljaidat

: nagyon precízen, pontosan végzed a feladatokat, követed a céljaidat józan : rendkívül józanul, higgadtan gondolkozol, az érzelmeket próbálod figyelmen kívül hagyni, amikor a céljaidért teszel

: rendkívül józanul, higgadtan gondolkozol, az érzelmeket próbálod figyelmen kívül hagyni, amikor a céljaidért teszel logikus : vélhetően nem okozott gondot a suliban a matek, könnyedén meglátod a logikus összefüggéseket

: vélhetően nem okozott gondot a suliban a matek, könnyedén meglátod a logikus összefüggéseket gyakorlatias: a világod nagyon is ésszerű és valóságos, rendkívül gyakorlatiasan gondolkozol. Mindenkor megvalósítható, elérhető, reális célokat tűzöl magad elé.

Ezt árulja el a személyiségedről a majom

Nos, a jobb agyféltekéd a hangsúlyosabb, ha a majom alakja rajzolódott ki előtted a képen először. Nagyon kreatív ember vagy, aki örömmel tekint minden új és innovatív ötletre. Amikor problémákkal nézel szembe, szinte mindenkor az intuíciódra, a megérzéseidre hallgatsz – amelyek egyébként nagyon jól működnek és segítenek téged. Pontosan tudod, hogy minden egyes lépés, amit az életedben megteszel, valójában tanulandó lecke, ami azzal is járhat, hogy nem éred el a célodat. Számodra az út valójában fontosabb, mint maga a cél. Hajlamos lehetsz picit elveszni az álmaidban, és éppen ezért érdemes néha a realitásokat is figyelembe venned.

Íme a személyiség legfőbb jellemzői

ösztönös : spontán, ösztönösen teszed a dolgaidat. Nem bonyolítod és nem gondolod túl az életedet.

: spontán, ösztönösen teszed a dolgaidat. Nem bonyolítod és nem gondolod túl az életedet. érzelmes : törődsz a saját és mások érzéseivel. A döntéseket inkább az érzéseidre hagyatkozva hozod meg.

: törődsz a saját és mások érzéseivel. A döntéseket inkább az érzéseidre hagyatkozva hozod meg. művészi érzék : nagyon kreatív és alkotó a személyiségtípusod. Könnyen lehet, tehetséges vagy a zenében, a rajzolásban, vagy bármilyen más művészeti ágban.

: nagyon kreatív és alkotó a személyiségtípusod. Könnyen lehet, tehetséges vagy a zenében, a rajzolásban, vagy bármilyen más művészeti ágban. intuitív : te nem készítesz feladatlistákat, és szabályokat sem állítasz fel magadnak. Egyszerűen csak a megérzéseidre, az intuíciódra hallgatsz.

: te nem készítesz feladatlistákat, és szabályokat sem állítasz fel magadnak. Egyszerűen csak a megérzéseidre, az intuíciódra hallgatsz. álmodozó: inkább álmaid vannak, mint határozott céljaid, amelyeket képes vagy megvalósítani.

Bármelyik rajzot is fedezted fel először a képen, ne hagyd figyelmen kívül, hogy az agyféltekék nem önállóan léteznek, egymást kiegészítve, harmonikusan funkcionálnak, valójában mindkettőt használod, csak az egyiket picit erőteljesebben.

