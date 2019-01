Napi horoszkóp 2019. 01. 30.: Az égi ajándékok napja a szerda

Meg kell vigasztalnod egy barátnődet, aki mostanában nem teljesen önmaga. Úgy érezheted, ez a barátnőd nem igazán tudja, hogy mit akar, csak abban biztos, hogy most szomorú egy elválás miatt. Azzal adhatod a legtöbbet neki, ha meghallgatod, megvigasztalod őt.

Koncentrálj a szerelemre szerdán. Most nem ez a legfontosabb téma az életedben? Semmi baj. Itt az ideje, hogy a szerelem visszatérjen hozzád. Itt az ideje, hogy komolyabban vedd a párkapcsolatokat. A tavasz közeledtével ideje ismét felpezsdíteni a szerelmi életed.

Az érzelmeid mindig megmutatják, hogy jó irányban haladsz-e. Azzal, ha most az érzelmeidet figyeled, megtudhatod, valóban arra tartasz-e, amerre menned kell. A pozitív érzelmek szerint jó irányban haladsz, és jó felé vezeted az életedet. Ellenkező esetben változtatnod kéne.

A környezetedben egyre többeket dönt ágynak a nátha és az influenza. Ebben az időszakban érdemes tudatosan erősítened az immunrendszeredet. Érdemes illóolajat párologtatnod, és figyelned a vitaminbevitelre is. Hidd el, a téli betegségek kis odafigyeléssel valójában könnyedén megelőzhetők.

Nem baj, ha nem sikerül valami elsőre. Nem kell mindennek azonnal tökéletesen mennie. Sőt! Az is lehet, valami csak századszorra sikerül. A legfontosabb, hogy tudd, ma nem érdemes feladnod, amibe belekezdtél, és nem érdemes már az első nehézségnél továbbállnod.

Nyilas

Különös világba indulsz felfedező útra szerdán. Most egy barátnőd vagy barátod mutat meg olyan dolgokat, amelyekről nem is álmodtál volna. Ebben az új világban új lehetőségek várnak. Olyan lehetőségek, amelyek egyszerre töltenek el izgalommal és némi félelemmel is.

