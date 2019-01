Az asztrológia szerint ilyen a valódi Kos férfi

A Kos férfiról mintázhatnák a középkor lovagjait, hiszen ő a védelmező, a megmentő, a harcias, a bátor személyiségtípus. Öntudatos és meglehetősen akaratos, céljai megvalósításáért mindent megtesz, még akkor is, ha időnként hajlamos fejjel menni a falnak.

A Kos férfi lelke sérülékeny

A Kos férfi kívülről rendkívül magabiztos, önérzete ugyanakkor kifejezetten törékeny. Furcsának tűnhet, de az egóját valójában tojáshéj védi. Érdemes okosan közelíteni felé, és dicséretekkel erősíteni a lelkét. Megjelenésében valódi férfi, valódi macsó. Gyakran úgy érzi, akkor is fenn kell tartania ezt a látszatot, amikor belül, a lelkében inkább zűrzavar, mint rend uralkodik. Hajlamos túlfeszíti a húrt, csak fenntartsa a rettenthetetlen férfi imázsát. Pedig ilyenkor jobban tenné, ha kicsit megpihenne, és felismerné, ő maga is ember számtalan pozitív és negatív tulajdonsággal együtt. Nem könnyű vele megértetni mindezt, mert nem nagyon ismeri be a gyengeségeit, hiszen a Kos férfi a mítoszok mesés világában él, ahol ő a főszereplő, ő a hős.

A Kos férfi nagylelkű

A Kos férfi egyszerre rendkívül nagylelkű, már-már költői, máskor ugyanakkor rendkívül nyers és érzéketlen a viselkedése, könnyen belegázol a többiek érzéseibe. Amikor rossz a hangulata, igazából csak saját magával törődik, valójában fel sem fogja, mennyire megbánthatja a nála érzékenyebb embereket. Ő ugyanakkor elvárja, hogy mindenki körülötte nyüzsögjön, a kedvére tegyen, a saját céljait, feladatait mellőzve csak ő rá figyeljen.

Amikor a Kos férfi szerelmes

A Kos férfi, amilyen határozottnak tűnik kívülről, éppolyan sebezhető, amikor a nőkkel való kapcsolatról esik szó. Talán éppen emiatt lehet hajlamos néha túlzottan is keményen bánni a gyengébbik nem képviselőivel. Pedig a lelke mélyén gyengéd és figyelmes, odaadó és szenvedélyes, nagyon mélyen szeret, és nagyon mélyen érez. Fél a csalódástól, ezért is tarthat időnként távolságot. Szereti a változást, de önmagán is szívesen változtat, ha ezt kéri tőle a szerelme. Időnként arrogáns és morcos, mégis mindig meg lehet neki bocsátani, hiszen nagyon sokat tesz a párkapcsolata biztonságáért, annak fejlődéséért, a szerelméért. Igazi hősszerelmes férfi.