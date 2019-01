Szeret vagy nem szeret? Testbeszédük leleplezi a csillagjegyeket

A férfiak nem szívesen vagy csak ritkán adnak teret az érzelmeiknek, mondván, hogy az nem olyan férfias. Esetükben még fontosabb lehet a testbeszédre figyelni, hiszen könnyen leleplezik magukat. Amit szóban nem mondanak el, azt elárulhatják mozdulataik. Vajon szerelmes beléd, vagy épp azt próbálja a tudomásodra hozni, hogy hagyd őt békén? Keresd meg a kiszemelt férfi csillagjegyét, és máris megtudhatod, mit árul el róla a testbeszéde.

A Kos férfi testbeszéde

A Kos férfi pozitív jellemzői közé sorolható, hogy egyértelműen fejezi ki az érzelmeit. Amikor szerelmes, nemcsak szavakkal adja tudtodra az érzéseit, hanem számtalan más módon is: figyel, hogy ne szenvedj hiányt semmiben, támogat, biztat téged. Ha komolyan gondolja a párkapcsolatot, a testbeszéde mellett szavakkal is elmondja, amit érez.

A Bika férfi testbeszéde

Meglepett már téged a Bika férfi valamilyen ínyencséggel? Kizárólag azokat az ételeket készíti el, amiket szeretsz? Kihúzza neked a széket, s az öledbe teszi a szalvétát? Amikor pohárköszöntőt mond, végig a szemedbe néz? Ezek csupa olyan jel, ami a Bika szerelméről árulkodik. Ugye, nem is bonyolult az ő testbeszéde…

Az Ikrek férfi testbeszéde

Az Ikrek férfi szeret flörtölni, éppen ezért nehéz kiigazodni rajta, hogy a figyelmesség, a szimpátia mögött valódi érzelmek húzódnak meg, vagy csak hozza a formáját. Amikor hozzád beszél, közel hajol, megérinti a könyöködet, a válladat? Amikor rád mosolyog, szélesebbre húzza a száját a szokásosnál? Nos, ha ezekre a jelekre igen a válasz, hidd el, máris beléd szeretett.

A Rák férfi testbeszéde

A Rák férfi gondoskodó természete okán nem könnyű észrevenni, hogy többet jelentesz-e számára a baráti kapcsolatnál. Ám néhány jelből azért kiolvashatók az érzései. Ha vacsoráztok, tévésorozatot néztek, udvariasan kiszolgál téged. Megkérdezi, hogy fázol-e, netán meleged van, és ennek megfelelően állítja be a hőmérsékletet a lakásban. Fontos számára a véleményed? Hidd el, nyert ügyed van!

Az Oroszlán férfi testbeszéde

Mindenki kedveli az Oroszlán férfit, és úgy tűnik, ő is mindenkit kedvel. Hogy igazán különleges vagy a számára, az kiderül, ha átölel mások előtt, vagy el sem mozdul mellőled egész este. Amikor a válladra vagy a derekadra teszi a kezét, az nála nyílt üzenet a többi férfinak, hogy elkeltél. A testbeszéde talán ódivatúnak tűnhet, hiszen szinte kijelöli a területét, ám érdemes figyelned a jelekre, mert szavakkal mindezt soha nem mondaná ki.

A Szűz férfi testbeszéde

A Szűz férfin nehéz kiigazodni. Sok időbe telhet, mire rájössz a valódi szándékaira. Testbeszédét ugyanis is olyan apró mozzanatok jellemzik, amelyeket nem könnyű felismerni. Biztosan fontos vagy a számára, amikor örömmel kiszolgál téged, még azt is megcsinálja helyetted, amivel egyedül is boldogulnál. Amikor szerelmes, kész megtenni érted bármit, ilyenkor nem ismeri a korlátokat.

A Mérleg férfi testbeszéde

A Mérleg férfi akár egy romantikus film főszereplője, virágcsokorral lep meg, kisebb ajándékokkal áraszt el, nem mellesleg folyamatosan mosolyog. Ha netán gitár vagy zongora kerülne a keze ügyébe, nem mulasztja el az alkalmat, hogy saját szerzeményben tudassa veled, milyen gyönyörűnek talál. Sőt, nála az sem kizárt, hogy saját vers lapul a zsebében, amit természetesen te ihlettél…

A Skorpió férfi testbeszéde

A szerelmes Skorpió férfi testbeszéde tele van érzelemmel, ami nem meglepő, hiszen őt alapból is fűti a szenvedély. A flört nála egyúttal azt is jelenti, hogy komoly érzelmeket táplál irántad, hiszen csak úgy, kedvtelésből sosem flörtölne. Folyamatosan keresi a társaságodat, nem veszi le rólad a szemét, vagy beugrik a munkahelyedre, hogy ebédelni vigyen. Ezek a jelek nálad mind azt jelentik, hogy hosszútávra tervez veled.

A Nyilas férfi testbeszéde

A Nyilas férfi folyamatosan viccel veled, próbál megnevettetni, amikor mindketten dőltök a nevetéstől, talán meg is érinti a kezedet. Ha netán végigsimítja a hajadat, akkor olyan vicces kifogásokkal áll elő, mint például, csak belógott a hajad a szemedbe, és ő megigazította. Viszont ezek a testbeszédjelzések nála mind a szerelemről árulkodnak.

A Bak férfi testbeszéde

A Bak férfire nem jellemzők a látványos gesztusok, így nála az olyan semmitmondó jelzések is komoly jelentéssel bírnak, mint amikor a padlón ül. Indokolhatja ezt azzal, hogy neki ez a kényelmes, ám valójában így próbál közvetlenebb lenni veled. Ha közben még a kezedet is megfogja, biztos lehetsz benne, hogy el akarja mélyíteni a kapcsolatot. A mélyen szántó filozofikus gondolatok nála a szerelem valódi jelzései.

A Vízöntő férfi testbeszéde

A Vízöntő férfi aligha beszél az érzelmeiről, így nála csak és kizárólag a testbeszédéből következtethetsz az érzéseire. Abból sem olyan nagyon egyszerűen. Próbálja megérinteni a kezedet? Esetleg mélyen a szemedbe néz? Vajon ezt a barátai előtt is megteszi, vagy csak akkor, ha kettesben vagytok? Amikor felvállal téged, biztos jele, hogy szeretné, ha egy pár lennétek.

A Halak férfi testbeszéde

A Halak férfi gyengéd gesztusokkal fejezi ki az érzelmeit irántad. Amikor kettesben ültök a kanapén, közel húz magához, talán a válladra hajtja a fejét. Neki nincs szüksége szavakra, hogy kifejezze: elraboltad a szívét. A testbeszédét nagyon könnyen értelmezheted, mert a szemében látod az érzéseket.

