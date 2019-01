Napi horoszkóp 2019. 01. 29.: Ma elmélyül valakivel a kapcsolatod

Pontosan tudod, mi következik abból, hogy nem vagy hajlandó szembenézni a tényekkel. Kedden érdemes lenne komolyan ránézned arra, mi a helyzet a környezetedben, és arra is, mi minden történt az elmúlt héten. Az őszinteség most sokat segít neked.

Olyan zsúfolt a napod, hogy a legszívesebben semmit sem csinálnál. Az, ha a semmittevésbe, a halogatásba menekülsz, nem old meg semmit. Ezek helyett ma érdemes lenne egy apróságot megtenned. Ma egyetlen apróság is bőven elég, hogy változások hosszú sorát indítsd el.

Végig kellene gondolnod, mit csinálhatsz másképp. Végig kellene gondolnod, mi az, amin változtathatsz, főleg a kommunikációdban. Nem is gondoltad volna eddig, a szavaid talán távol tartanak tőled embereket, és talán megakadályozzák, hogy segítsenek neked mások.

Egy idősebb férfi abban segít, hogy megérts egy játszmát, amely a családodban folyik. Lehet ő is a játszma résztvevője, de az is lehet, hogy ő csupán egy ismeretlen, akivel épp csak összefutsz valahol. Az viszont biztos, hogy akaratlanul és tudtán kívül segít neked megérteni ezt a helyzetet.

Nyilas

Ma koncentrálj a vidámságra, és keresd a mókás helyzeteket. Tudatosan keresd azokat a vidám helyzeteket, amelyekben kirobban belőled a nevetés. Minél több mókát és kacagást csempészel a napodba, annál biztosabb lehetsz, hogy a nap végére azt is megvalósítod, amit nem is terveztél be mára.

