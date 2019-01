Elképesztő hét vár ezekre a csillagjegyekre

A Mérlegben fellobban a szikra a héten

Kedves Mérleg! Hihetetlen lehetőségek és rendkívül kreatív periódus kellős közepén vagy épp. Ezen a héten kiugrasz a bőrödből, annyira jól érzed magadat. Szinte gyermeki örömmel tekintesz magadra, az életedre, nem mellesleg a körülötted lévő csodás emberekre. Most minden könnyedén, a vágyaid szerint halad. Visszautasíthatatlan ajánlatokat, meghívásokat kaphatsz, a társasági életed egy csapásra felpezsdül. De most egyébként is nagyon szívesen mozdulsz ki otthonról. Jól is teszed, hiszen új barátságok, sőt új szerelem látható a horizonton. Valentin-nap felé közeledve, nem is hangzik rosszul, igaz?

Álomszerű hét vár a Bak csillagjegyre

Kedves Bak! Nagyon régen érezhetted magadat ennyire csúcsformában, mint ezen a héten. Most valahogy minden sokkal szebb és jobb, mint általában. Nem véletlenül történik, a Vénusz a jegyedbe, a Bak jelébe lép a hétvégén, fellobbantva benned a szerelem lángját. Ráadásul ez a bolygó csodás fényszöget alkot az Uránusszal, így most szinte a semmiből villannak fel előtted nagyszerűbbnél nagyszerűbb lehetőségek. Nem mondhatni, hogy különösebben rajonganál a Valentin-napért, de ez az idei most különösen jól alakul. Igen, a sikeres időszak még a jövő héten is eltart. Szóval, érdemes megnyitni a szívedet…

A Vízöntő áttáncolja a hetet

Kedves Vízöntő! Eljött a te időd. Alapból is remek a hangulatod, hiszen a Vízöntő havának kellős közepén valóban nem lehet okod panaszra. Most ünnepled a születésnapodat, a Nap ezerrel szórja rád a sugarait. Remek időszak áll előtted a tervezésre, ha még nem tűztél volna magadnak célokat 2019-re, ne hagyd ki, ennél jobb lehetőséget nem is találhatnál erre. Önmagadra találhatsz, felismerheted a spirituális erődet. Váratlan és új szerelemben lehet részed, olyan izgalmak várnak rád, amit meglehetősen régen élhettél meg. Most valóban felcsillan előtted a remény a változásra, az új tapasztalatokra. Élj velük, érdemes.

(via elite daily)