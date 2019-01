Heti angyalhoroszkóp 2019. január 29–február 4.: A legjobb útra irányítanak az angyalok

Kos

Jeremiel arkangyal megmutatja neked, miben maradtál le az eredeti 2019-es terveidtől. Semmi baj, ez a lemaradás még könnyedén behozható. Ezen a héten épp azért érdemes Jeremiel arkangyallal együtt dolgoznod, hogy gyorsan és egyszerűen utolérd magad, és persze máris elindulj a céljaid felé.

Bika

Raziel arkangyal segít neked rendet és rendszerezettséget találnod még ebben a felfordult világban is. Raziel arkangyal abban is támogat a héten, hogy átlásd a körülötted lévő erőviszonyokat, és hogy pontosan tudd, melyik helyzetben mi a legjobb megoldás.

Ikrek

Gábriel arkangyal abban van a segítségedre ezen a héten, hogy megtaláld és kimondd azokat a szavakat, amelyeket másoknak hallaniuk kell tőled. Gábriel arkangyal támogat abban is, hogy szavaiddal másokat inspirálj, és reménnyel tölts fel. Ez pedig a legjobb, amit tehetsz a héten.

Rák

Uriel arkangyal segít észrevenni mindazt, amiben most kellene változtatnod. Most észrevétlenül is olyasmit tehetsz, ami nem előrefelé visz, inkább visszahúz a múltadba. Uriel arkangyal a segítségedre siet, hogy a számodra rendelt útra lépj, és azon haladhass már ezen a héten.

Oroszlán

Zsofiel arkangyal segít neked időt nyerni. Úgy érezheted, két vagy három heti munkát kéne megcsinálnod ezen a héten, és képtelenség ennyi mindennel végezni. Zsofiel arkangyal segít, hogy mégis minden beleférjen a hétbe, és megtörténjen, aminek meg kell történnie.

Szűz

Mihály arkangyal teljesen új nézőpontot mutat neked. Ebből az új nézőpontból könnyen észreveszed, kik azok, akik eddig csak kihasználtak téged, kik azok, akik elrabolták az energiáidat. Ők azok, akiket tudatosan el kellene engedned. Mihály arkangyal támogat, és segít neked.

Mérleg

Ariel arkangyal megmutatja, milyen egyszerű bőséget teremtened, és milyen egyszerű elérned a vágyaidat. Azt hiszed, a vágyaid sohasem valósulnak meg? Ariel arkangyal megmutatja neked, mit tehetsz ezen a héten a vágyaid megvalósulásáért!

Skorpió

Metatron arkangyal segít megtalálnod a közös hangot a gyerekekkel. Metatron arkangyal jelenlétében biztos lehetsz benne, hogy mindannyian gyógyultok. A gyerekekben meggyógyulnak a félelmeik, benned pedig gyógyul a belső gyermeked.

Nyilas

Zadkiel arkangyal arra emlékeztet, hogy miért találtad ki azt a változást, amely előtt állsz. Már itt van tőled néhány napnyira, és talán most egy kicsit félsz is tőle. Zadkiel arkangyal erőt ad, hogy bátran kövesd az utat, amelyet kijelöltél magadnak.

Bak

Raguel arkangyal segít megfordítani egy olyan helyzetet, amelyben vesztésre állsz. Ez azonban csak akkor igaz, ha valóban te képviseled ebben a helyzetben a szeretet igazságát. Ebben a helyzetben mindenképp a szeretet győzedelmeskedhet. Érdemes a héten erre törekedned.

Vízöntő

Azrael arkangyal segít neked az átmeneti időszakokban. Ha épp két életszakasz, két helyszín, két munkahely, két szerelem, két barátság, két család között létezel, érdemes Azrael arkangyal segítségét kérned, hogy megérkezz a számodra legjobb helyzetbe.

Halak

Őrangyalod folyamatosan beszél hozzád. Amikor lehunyod a szemed, szinte hallod és érzed a szavait. Most figyelj Őrangyalod üzeneteire akkor is, ha nem hallod azokat tudatosan, hiszen Őrangyalod tanácsai segítenek megoldani a héten egy megoldhatatlannak tűnő helyzetet.