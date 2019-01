Ezeket a párkapcsolati hibákat követi el a Rák

A Rák a legérzelmesebb csillagjegy. Ő az, aki rövid időn belül képes bárkivel egy hullámhosszra kerülni. Nagyon hűséges típus, s mindent megtesz, hogy kapcsolatai hosszú időre szóljanak. A párkapcsolati problémák ugyanakkor őt sem kerülik el. Lássuk, milyen nehézségekkel néz szembe a Rák.

1. Éreznie kell, hogy szeretik

A Rák nagyon szeretni való típus, soha nem hanyagolja el a barátait, és hasonló érzelmeket vár a párjától, mint amit ő táplál vele szemben. A szerelem, az imádni való társ az élete elengedhetetlen része. Amikor párja nem tudja számára megadni azt a szeretetmennyiséget, amit ő érez iránta, könnyen csalódottá, kiábrándulttá válik. Szüksége van, hogy őt folyamatosan és magas lángon szeressék.

2. A Rák retteg, hogy elhagyja a párja

Gyakran olyan érzés keríti hatalmába a Rák jegyet, hogy szerelme a legváratlanabb pillanatban faképnél hagyja. Hiányzik belőle az a magabiztosság, ami minden sikeres kapcsolat alapja. Ennek egyik oka a kevés kommunikációban keresendő, ami a párkapcsolatában gyakran vitákhoz vezethet. Bizalmatlanságot, feszültséget generál közte és a párja között az is, hogy a Rák túlságosan birtokolni, kontrollálni akarja a szerelmét. Ilyenkor bizony szembe kell néznie azzal, hogy párja csöppet sem tolerálja ezt a tulajdonságát.

3. A párja túlságos szeretete megfojtja

Néha nehéz kiismerni a Rák jegyet: nem csupán az lombozza le, amikor kevés figyelmet kap a párjától, de ahhoz sem fűlik a foga, ha társa túlzottan is elárasztja az érzéseivel. Ilyen esetben úgy érzi, nem kap levegőt, és egyre nagyobb szabadságra vágyik. Nem könnyű nála megtalálni a középutat.

4. A Rák csillagjegyet kettős érzések gyötrik

Az örök életre szóló párkapcsolat, a „boldogan éltek, míg meg nem haltak” a Rák szívéhez szóló mottó. Másfelől viszont nem hagyja nyugodni a gondolat, milyen lehet más partnerekkel együtt lenni, flörtölni, szerelembe esni. Két nagyon is eltérő teória között vívódik a Rák, kérdés, melyik lesz nála a nyerő.

5. A Rák tervei néha csak tervek maradnak

Házasság, saját otthon, gyerekek, harmonikus, boldog családi élet… A Rák csillagjegynek csöppet sincs ellenére az efféle jövőkép, hiszen nagy valószínűséggel már a szüleinél is ezt látta. Ám úgy tűnik, életében soha nem jön el az a pillanat, amikor úgy gondolja: megérett az idő az elköteleződésre. A megoldás ez esetben is a megfelelő párbeszéd lenne, hiszen enélkül nehéz megérteni, mégis mit is vár el a párjától.

(via bold sky)