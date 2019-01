Napi horoszkóp 2019. 01. 28.: Hétfő a próbatételek napja

Szívesen átadnád az irányítást valakinek ma, és úgy gondolod, az egész életed sokkal egyszerűbb lenne, ha mások döntenének helyetted. Közben persze azt is szeretnéd, hogy a dolgok pontosan a te elképzeléseid szerint alakuljanak. Hidd el, ez csak akkor történik így, ha te irányítasz továbbra is.

Könnyedén hozod be a lemaradásodat hétfőn. Délelőtt még késésében vagy, de csodával határos módon délutánra nemcsak időbe kerülsz, de sikerül meg is előznöd másokat vagy azt az ütemtervet, amelyet valaki készített neked. Az idő nem ellenfeled, ma a segítőd.

Nagyon határozottan tudod, mit kellene mondanod valakinek, hogy a pártodra álljon. Ez azonban hazugság lenne. Ma azzal az erkölcsi dilemmával kell megküzdened, hogy szabad-e hazudni a jó ügy érdekében. Álláspontom szerint még ebben az esetben is az igazság az egyenes út.

Sokkal egyszerűbb lenne összeveszni valakivel, mint megbeszélni vele a közös dolgaitokat. Most mégis a higgadt megbeszélést javaslom, és azt, hogy ne hagyd, hogy az indulataid magukkal ragadjanak. Ha meg tudod őrizni a hidegvéredet, mindent sokkal jobban el tudtok intézni.

A hétfő és az egész hét is a lezárások időszaka lesz a számodra. Könnyedén érezheted, hogy január utolsó napjaiban zárod le mindazt, amit nem sikerült lezárnod 2018 utolsó napjaiban. Most befejezed a félbemaradt ügyeket, és elbúcsúzol egy korszaktól, amely talán túl sokáig tartott az életedben.

Vízöntő

Úgy érezheted, valaki elárult téged. Úgy érezheted, nem tartotta be az ígéretét. De valóban így van ez? Valóban nem tartotta be, amit mondott? Vagy csak azt nem tartotta be, amit te hallottál ki abból, amit mondott? Ma rájöhetsz, félreértés van a háttérben, ami nem éri meg a veszekedést.

