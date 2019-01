Ez a 3 csillagjegy sosem nő fel

A Kos örök gyerek marad

A Kos az állatöv első csillagjegye. Nyitott és kíváncsi, minden érdekli, ami újdonság, ami felfedezésre vár. Fiatalos lendület, ifjúkori hevesség jellemzi őt idősebb korában is. Valahogy nem hiszi el, hogy fölötte is eljárhat az idő, lelkében kalandvágyó és merész gyermek él. Imád versenyezni, ő biztosan nem hagyja szó nélkül, amikor valaki megelőzi autóvezetés közben. Nagyon bátor és lelkes, kifogyhatatlan az életereje. Hajlamos lehet a gyerekes önzőségre, de az is tény, hogy lelkében tiszta, és senkinek sem tudna ártani.

Az Ikrek a fecsegős gyerek

Az Ikrek is örök gyermek marad a lelkében. Rendkívül kíváncsi típus, minden információ érdekli, semmiről sem akar lemaradni. Ez a folyamatosan aktív elme teszi őt fiatalossá lélekben. Rugalmas és könnyed, mozgékony, felszabadult, és remek a kapcsolatteremtő képessége. Kiválóan kommunikál, és mivel nagyon sokat olvas, nagyon sok témáról van véleménye. Néha ugyan kapkodó és felületes, folyamatosan fecseg, talán indiszkrét is, de vidámsága, kedvessége, az életszeretete mindenkire inspirálóan hat.

Az Oroszlán a központ

Az Oroszlán már kisgyermek korában is imádja, amikor ő lehet a középpont, amikor körbeveszik őt a többiek. Született vezető rejlik a lelkében, nagylelkű, büszke és állhatatos. A szereplés, a csillogás iránti vágya idősebb korában sem csillapodik, ő akar minden társaság közepe, a legragyogóbb csillaga lenni. Imádja a dicséreteket, az elismerést. Olyan, mintha folyamatosan színpadon állna, és szerepet játszana, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy elrejtené valódi önmagát. Egyszerűen csak ő is örök gyermek marad a lelkében.