Ez a Harry Potter-szereplő lehetnél a horoszkóp szerint

A Harry Potter könyvek és filmek népszerűsége vitathatatlan. Szinte minden rajongó gondolt már rá legalább egyszer, hogy melyik karakter bőrébe bújna a legszívesebben. Erre utal az a megszámlálhatatlan kvíz, amelyből megtudhatod, te melyik Harry Potter-szereplő lennél, nem beszélve azokról a változatokról, mely szerint téged melyik házba osztana be a Teszlek Süveg, vagy melyik professzor lehetnél a Harry-filmekből, vagy éppenséggel mit árul el rólad a kedvenc Harry Potter szereplőd.

Nos, ezúttal arra derül fény, a horoszkóp szerint melyik szereplőre illenek a leginkább a csillagjegyed tulajdonságai.

Kos: Ginny Weasley

Kos jegyűként a legtöbben lobbanékonynak neveznének, ha nem tartanának annyira a rémdenevér-rontásodtól. Még ha a természeted heves is, ezt ellensúlyozod dinamikus, társaságkedvelő jellemeddel. Kalandvágyó és független vagy, hiszen hat bátyád társaságában kell érvényesítened az akaratodat. Szerelmi ügyekben is követed a szívedet, de ami a legfontosabb: soha nem éred be olyasvalakivel, aki nem olyan erős személyiség, mint te magad.

Bika: Ron Weasley

Bika jegyűként megbízható és remek barát vagy. Egyesek szemében felületesnek tűnhetsz, ám ez koránt sincs így: érzelmeid sokkal mélyebbek, mint bárki is sejtené. Ha szerelmes leszel, senki sem gondolná, milyen érzések bújnak meg benned a felszín alatt. S annak ellenére, hogy önfejű vagy, amikor a helyzet úgy hozza, előkapod remek humorodat. (Arról nem is beszélve, mennyire kemény ellenfél vagy a Wizard sakkjátszmában.)

Ikrek: Draco Malfoy

Ikrek jegyűként titkon abban reménykedhettél, hogy a Weasley-ikrekkel hoz össze téged a horoszkóp. Tény, a Weasley-ikrek ugyanolyan nyughatatlanok és szórakoztatóak, mint a csillagjegyed, ám Malfoy kettős személyisége sokkal inkább passzol hozzád. Kettős életet élsz, kiválóan tudod palástolni, mi zajlik éppen benned. A többi csillagjegy szívesen elnémítana, ám ez csupán azért van, mert irigylik az éles eszedet. Rejtélyesnek és elfogulatlannak tűnhetsz, ugyanakkor alkalmazkodó és tanulékony vagy, s többen is rosszul ítélhetnek meg téged.

Rák: Rubeus Hagrid

Rák jegyűként neked van a legnagyobb szíved a csillagjegyek között, szereted a családodat, barátaidat, nem mellesleg a házi kedvenceidet (amelyek általában különféle félelmetes szörnyetegek). Van, hogy rosszkedvű vagy, s duzzogva vonulsz vissza a kunyhódba, ám annak ellenére, hogy változó a hangulatod, s különcnek tartanak, hűséges vagy és a végsőkig kitartasz a szeretteid mellett. Pontosan olyan vagy, mint a rák: a kemény páncél érző szívet takar.

Oroszlán: Harry Potter

Oroszlán jegyűként tiéd a főszerep, hiszen imádod a reflektorfényt, a megkülönböztető figyelmet. Nem vagy öntörvényű (legalábbis nem ez jellemző rád), született vezető vagy, s hozzád fordul mindenki, hogy utat mutass számukra. A figyelem középpontjában állsz, ami egyúttal azzal is jár, hogy hűséges barátokra teszel szert, akikért te is mindent megteszel. A negatív következmény viszont, hogy mindig történik veled valami. Szerencsére Harry Potterhez hasonlóan neked is megvan az erőd, hogy mindent átvészelj.

Szűz: Hermione Granger

A maximalista jelző nem teljes mértékben fedi le a személyiségedet. Szűz jegyűként te vagy a legrendszerezettebb, legösszeszedettebb csillagjegyek, figyelmedet a legapróbb részletek sem kerüli el. Az aggodalmaskodó, a szűk látókörű jelzőt is rád aggathatják, ami mégsem igazán helytálló rád nézve. Nem okoz számodra gondot, ha másnak engeded át a központi szerepet, ám amikor rád kerül a sor, egyszerűen éppúgy ragyogsz, mint Hermione Granger.

Mérleg: Remus Lupin

Mérleg jegyűként harmóniát, békét hozol a csillagjegyek közé, nem véletlenül szeretnek téged olyan sokan. S ezen az sem változtat, hogy kopottas köpönyeget viselsz. Kiegyensúlyozottságra törekszel, igyekszel szeretetreméltó és józan maradni akkor is, ha dolgok nem úgy sülnek el, ahogy szeretnéd. Békességre vágysz, ám emiatt van, hogy habozol. A végén azonban jól döntesz: szereted ugyanis alaposan megfontolni a dolgokat.

Skorpió: Bellatrix Lestrange

Szó sincs róla, hogy Skorpió jegyűként a halálfalók sorába tartoznál, csupán a csillagjegyek között a legérzelmesebbnek, a legalkalmazkodóbbnak és legerőteljesebbnek számítasz. Bellatrixból nem hiányzik az érzelem, de persz az erő sem. Gondolj csak bele, milyen kitartás kell ahhoz, hogy az azkabani börtönből megszökjön. Már szinte fanatikusan hűséges vagy azokhoz, akiket szeretsz, ugyanakkor titokzatos, amikor arra van szükség. Te tényleg mindent túlélsz.

Nyilas: Sirius Black

Bármilyen partiról is legyen szó, Nyilas jegyűként te biztosan a vendéglista legtetején szerepelsz, hiszen a szórakoztatás nagymestere vagy. Nálad senki sem tudja jobban előadni magát, tele vagy élettel (még akkor is, ha életed nagyobb részét a varázslók börtönében töltötted), s még a legkilátástalanabb helyzetben sem veszíted el az optimizmusodat. Független vagy, nem is mindig tapintatos, ám végül nagylelkűségedhez nem fér semmi kétség.

Bak: Perselus Piton

Bak jegyűként türelmes és rendkívül ambiciózus típus vagy. Ki tudod várni a megfelelő pillanatot, kitartasz, kerülj bármilyen helyzetbe is. A körülötted lévők nem igazán tudják, mi jár a fejedben, ám ez téged csöppet sem zavar. Magabiztosságod okán tudod, mit kellene tenned, hogy megkapd, amit szeretnél. A cél elérése miatt törtetőnek és számítónak tűnhetsz mások szemében, ám azt már kevesebben tudják, milyen sok szeretet rejlik benned. Párkapcsolatban a stabilitáshoz ragaszkodsz, s reménytelenül romantikus alkat vagy.

Vízöntő: Albus Dumbledore

Vízöntő jegyűként a többiek szemében meglehetősen különcnek tűnhetsz, ám nem különösebb törődsz a véleményükkel. Kreatív vagy, előre gondolkodsz, s nincs időd arra, hogy az ellenlábasaid kritikájával foglalkozz. Mindezen túl humanitárius vagy, a nagy dolgok foglalkoztatnak, amiért áldozatot is hajlandó vagy hozni. Gyors problémamegoldás jellemez, s szívesen jársz társaságba, ha éppen ahhoz van kedved.

Halak: Luna Lovegood

Halak jegyűként te vagy az örök álmodozó… Érzelmes, rejtelmes típusnak ismernek a többiek, a világ szépségeit, varázslatait keresed. Előfordulhat, hogy a többiek nem igazán értenek meg, ám el lesznek bűvölve egyéni látásmódodtól. Lehet, épp a meghökkentő fülbevalóddal, nyakláncoddal tűnsz ki a tömegből, ám alkalmazkodó típus vagy, s képzelőerődnek köszönhetően túljutsz a nehézségeken. S amikor azon kapod magad, hogy kreativitásodat értékeli a környezeted, te is szívesen időzöl mások társaságában.

