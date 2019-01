Ilyenek a csillagjegyek, amikor igazán szerelmesek

Ilyen a Kos nő, amikor szerelmes

Ha a Kos nő belép a terembe, mindenki felkapja a fejét. Nem produkál semmi meglepőt, mégis forr a levegő. Amikor megtetszik neki valaki, nem titkolja. Van benne akaratosság, némi erőszakosság is, ami persze nem derül ki azonnal a hódítás pillanatában. Amikor igazán szerelmes, tetteit az ösztönei diktálják, szívét kiteszi a párjáért. Lelke mélyén igazi romantikus, és arra vágyik, hogy végre őt vegye le valaki a lábáról, és sodorja magával a szerelem.

Ilyen a Kos férfi, amikor szerelmes

A Kos férfi sajnos nem a hűség szobra. Ám amikor igazán szerelmes – és élete során többször az –, szenvedélyes testi kapcsolatra vágyik, lehetőség szerint azonnal. Egyenes férfi, nem ravaszkodik, nem mond félreérthető dolgokat. Imádja azokat a nőket, akik ugyanolyan vakmerőek, mint ő. Abban biztos lehetsz, ő mindenkor nyílt és egyenes, érzelmileg sosem zsarolna.

Ilyen a Bika nő, amikor szerelmes

A Bika nő törékeny szívű, érzéki és gyengéd. Képes teljesen alárendelt szerepet vállalni, mindent feláldozni a szerelméért. Érzelmileg kicsit nehezebben oldódik, mert fél teljesen kiadni magát. Mindig attól tart, a másik nem úgy és nem annyira szereti. Alapvetően nem harcos típus, nehéz elfogadnia, hogy bizony akadnak olyan helyzetek, amelyekért érdemes küzdeni. Amikor ezt belátja, bevet mindent a győzelemért.

Ilyen a Bika férfi, amikor szerelmes

A Bika férfi az állatöv egyik legérzékibb típusa. Ő képes bármilyen tevékenységet félbeszakítani csak azért, hogy megölelje, megcsókolja a szerelmét. Ha a szenvedélyes éjszakát egy csodálatos vacsora előzi meg, a ő szinte sugárzik a boldogságtól. Bőkezű és nagylelkű, de cserébe hűséget vár. Ha párjának is ugyanolyan fontos a szex, mint neki, tökéletes párost alkotnak együtt.

Ilyen az Ikrek nő, amikor szerelmes

Az Ikrek nő imádja, amikor az egész világ az ő választottja. Természetesen olyasvalaki lehet csak a szerencsés, akire anyagi vagy társadalmi okból fel tud nézni, vagy akinek tudása nagyobb, mint az övé, a kommunikáció ugyanis rendkívül fontos számára. Amikor a szíve lángol, sziporkázik a szerelme előtt, elbűvöli őt az eszével, az intelligenciájával, a vidámságával, a szellemes megjegyzéseivel, a rokonszenves viselkedésével.

Ilyen az Ikrek férfi, amikor szerelmes

Ellenállhatatlan életenergia áramlik belőle, és még a beszédstílusa is megváltozik, amikor igazán szerelmes. Az Ikrek férfi olyan szavakat használ, hogy a környezete is csak ámul. Sokat humorizál, viccel, sokkal gyengédebb, mint általában. Rendkívül szórakoztató és kedves típus. Neki a szerelme a legjobb barátja is egyben.

Ilyen a Rák nő, amikor szerelmes

Veleszületett érzékenysége a Rák nőt túlfűtötté teszi, ugyanakkor az egyik percben lángol, a másikban leereszt és azon tépelődik, mi van, ha választottja nem szereti. Amikor igazán szerelmes, soha többé nem akarja elengedni a párját, elvárja, hogy a tenyerén hordozza, és mindent megkapjon tőle, amiről úgy gondolja, hogy neki jár. Cserébe ő is mindent megtesz érte, elhalmozza kedvességével, a figyelmével.

Ilyen a Rák férfi, amikor szerelmes

A Rák férfi igazából úgy diszkrét, hogy mégsem az. Nem mond el mindent, de nem is titkolózik. Élete során többször szerelmes, teljesen különböző típusokba. Amikor igazán szerelmes, úgy érzi, meg kell védenie a párját, ilyenkor hajlamos túlzásokba esni, és igencsak féltékeny lehet. Az ösztöneire hallgat, és képes a büszkeségét is félretenni, csak kimutathassa szerelmének, mennyire fontos neki.

Ilyen az Oroszlán nő, amikor szerelmes

Az Oroszlán nő a szokásosnál is magabiztosabb. Lelkében óriási szenvedély tombol, de ő is hajlamos a túlzásokra. Tökéletes társra vágyik. Amikor igazán szerelmes, sokkal nagylelkűbb és elnézőbb, mint más esetekben. Mindig derűs és vidám, optimizmusa ragadós, képtelenség ellenállni neki. Mindent megtesz a szerelméért, szíve hatalmas, hihetetlenül tud szeretni.

Ilyen az Oroszlán férfi, amikor szerelmes

Az Oroszlán férfi is bámulatosan magabiztos. Uralkodik a párján, de persze önmagán is. Nála megesik, hogy nemcsak a választottjába szerelmes, de önmagával is rendkívül elégedett. Nagyon könnyen kezdeményez, szinte képtelenség ellenállni neki. Amikor igazán szerelmes mindig nagyvonalú, elkényezteti a párját, mindent megad neki: forró érzelmeket, ölelést, ajándékokat, figyelmet.

Ilyen a Szűz nő, amikor igazán szerelmes

A mennyiség helyett nála a minőség számít. A Szűz nő többnyire olyan férfiba szeret bele, aki a munkájának kötelezi el magát, vagy valamiért nem adja oda teljesen a szívét. Fura módon nem veszi ezt zokon, mert amikor igazán szerelmes, akkor sem viseli jól, ha kedvese folyton láb alatt van, vagy az érzelmeivel ostromolja őt. Gyengéd, kedves és gondoskodó típus, és van egy olyan szexi oldala, amit csak a szerelmének mutat meg.

Ilyen a Szűz férfi, amikor szerelmes

A Szűz férfinál már nem annyira a minőség, mint inkább a mennyiség a lényeg. Könnyen elvarázsolható és könnyen hódít. Igazán akkor lesz szerelmes, amikor rátalált arra a nőre, aki tudja, mit és hogyan szeret igazán a hálószobában. Ő az, akit nagyon szívesen feleségül vesz. Mivel munkájában nagyon szorgalmas, kevés a szabadideje, ezért őt sokszor a munkája kapcsán éri utol a szerelem. Sajátos humor, kedvesség, ellenállhatatlan mosoly jellemzi.

Ilyen a Mérleg nő, amikor szerelmes

A Mérleg nő valójában nem tartozik az egyszerű esetek közé, párkapcsolataiban fontos a fejlődés, amit aztán gyakran vezethet bonyodalmakhoz. Amikor igazán szerelmes, szíve szerint boldogságát az egész világnak szétkürtölné. Pontosan tudja, mi és ki kell neki. Minden idejét a szerelmével tölti, gyakran súgja a fülébe, hogy vele akar élni. Mindent megtesz, hogy elbűvölje a párját.

Ilyen a Mérleg férfi, amikor szerelmes

A Mérleg férfi hajlamos gyakran cserélgetni a párjait, de nem a kíváncsiság hajtja elsősorban, hanem ő valóban az igazit keresi. Amikor igazán szerelmes, hihetetlenül figyelmes, romantikus és nagyvonalú a kedvesével. Ha megteheti, értékes ajándékokkal, különleges utazásokkal halmozza el őt. Bármilyen áldozatra képes, csak elnyerhesse a szerelme kezét.

Ilyen a Skorpió nő, amikor szerelmes

A Skorpió nő mindig a párjával akar lenni, amikor valóban szerelmes. Előfordul, hogy uralkodik is rajta, szenvedélye időnként túlcsordul, máskor távolságtartó a viselkedése. Rendkívüli szexuális vonzerővel rendelkezik, szereti a veszélyt, a bizonytalanságot. Nem könnyű neki ellenállni, de valójában nem is érdemes, hiszen ő mindig megkapja, akit vagy amit igazán akar.

Ilyen a Skorpió férfi, amikor igazán szerelmes

A Skorpió férfi szerelme szenvedélyes, ugyanakkor meglehetősen féltékeny csillagjegy. A rejtélyesség és a titokzatosság aurája lengi körül. Amikor igazán szerelmes, nagyon gyengéd, figyelmes és szelíd, nem mellesleg a hűsége megkérdőjelezhetetlen. Ragaszkodó, kitartó típus, minden tőle telhetőt megtesz a párjáért.

Ilyen a Nyilas nő, amikor szerelmes

A Nyilas nő tele van energiával, lelkesedéssel és érzelmekkel, amelyeket a szerelmének is át tud adni. Fura módon bármennyire szerelmes is, van benne egy adag függetlenségi vágy, ami nem jelent hűtlenséget, csak megrémítheti őt a gondolat, hogy egyetlen társnak kötelezze el magát örökre. Imádja a meglepetés szerelmet, képes beleszeretni olyan férfiba, akiről ezt még talán ő maga sem gondolta volna.

Ilyen a Nyilas férfi, amikor szerelmes

A Nyilas férfi könnyen és gyorsan alakít ki új kapcsolatot. Követi az ösztöneit, mert azok csak ritkán csapják be, így ritkán is csalódik. Amikor igazán szerelmes lesz, képes felrúgni az addigi életét, és akár a világ másik felére költözni a szerelmével. Ilyenkor mindenben alárendeli magát neki. Mindent elkövet, hogy célját elérje, és persze mindent be is vet a hódítás érdekében.

Ilyen a Bak nő, amikor szerelmes

A Bak nő kívülről tartózkodónak és túlzottan komolynak látszik, de lelkében több a szenvedély, mint bárki is gondolná. Bármennyire is szerelmes, ritkán beszél az érzéseivel, úgy gondolja, a szerelemről nem beszélni kell, hanem érezni és tenni. Olyan férfi mellett érzi magát biztonságban, aki rendezett anyagi körülmények között él, és jó a családi háttere.

Ilyen a Bak férfi, amikor szerelmes

A Bak férfinak idő kell, hogy gátlások nélkül át tudja adni magát a párjának. Igazán akkor lesz szerelmes, amikor olyan nővel találkozik, akik eredetiséget csempész a kapcsolatba. Ilyenkor pedig nagyvonalú, megértő és biztonságot adó társ válik belőle. Nagyon fontos a munkája, ezért könnyen lehet, hogy szerelme időnként úgy érzi, ő valójában a munkájába szerelmes. Viszont nagyon becsületes és hűséges, mellette biztosan nem érnek váratlan meglepetések.

Ilyen a Vízöntő nő, amikor szerelmes

Rendíthetetlen hűségről és nagy idealizmusról tesz tanúbizonyságot a Vízöntő nő, amikor rátalál az igaz szerelemre. Ő inkább az eszével, mintsem a heves érzelmekkel szeret. Számára a szerelem valójában nem más, mint vidám és lendületes együttlét. Olyan férfiba szeret bele, aki mindennap meglepetéssel szolgál. Fáradhatatlan típus, mindent megtesz a párjáért, ha kell, még harcba is száll a szerelem érdekében.

Ilyen a Vízöntő férfi, amikor szerelmes

A Vízöntő férfi nem igazán mondható a hűség példaképének, őt ugyanis a változatosság élteti, és valójában fél lehorgonyozni egyetlen társ mellett. Amikor igazán szerelmes és mégis a házasság mellett dönt, szinte megváltozik. Kitűnő alkalmazkodóképességével lehetővé teszi a harmonikus együttélést. Kiváló férj, nagyszerű partner válik belőle, aki nagyon mélyen szeret, és hűséges marad.

Ilyen a Halak nő, amikor szerelmes

A Halak nő nem szenved hiányt csodálókban, de ő mindenkor a tökéletes társat keresi. Türelmesen vár az igazira, és amikor megtalálta, odaadja neki a szívét, a lelkét. Nagyon szelíd, őszinte és tiszta típus, időnként talán picit naiv is. Nagyon sokat ad a párkapcsolatban, gyakran többet is, mint amennyit ő kap. Mindent megtesz a szerelméért, figyelmes és gondoskodó, valójában bármilyen áldozatra kész érte.

Ilyen a Halak férfi, amikor szerelmes

A szerelmes Halak férfi tenyerén hordozza a párját, és mindent megtesz érte, erőn felül is vállal, hogy teljesítse a kívánságait. Amikor igazán és mélyen szeret, átengedi az irányítást a társának. Talán még önmagánál is fontosabbá válik a másik. Ennél a férfinél gyakran előfordul, hogy az élete első partnerébe szeret bele, aki mellett nagyon hosszú ideig kitart.