Ezek a csillagjegyek a Vízöntő havának legnagyobb nyertesei

A Kos célba érhet a Vízöntő havában

Kedves Kos! Megteszed előre a nagy lépést? A Vízöntő jegyében járó Nap a céljaid elérésében most különösen erősen támogat téged. Új barátokra vágysz? Soha jobb alkalom az ismerkedésre. Csupa olyan emberrel találkozhatsz, akik szinte a célvonalhoz tolnak téged. A Vízöntő hava remek időszak, hogy egészen közel kerülj a legtitkosabb vágyaid megvalósításához. Úgy érzed, megújultál, kivirultál és energikusabb vagy, mint valaha. Használd ki a remek lehetőségeket. Nem bánod meg.

Az Ikrek a boldogságtól szárnyal a Vízöntő havában

Kedves Ikrek! Te talán mindig úgy érzed magadat, mintha repülőgépen utaznál, a Vízöntő havában még ennél is többre vágysz. Levegős jegyként most szó szerint repülsz – a boldogságtól. Az előtted álló időszakban utazz minél többet, most megteheted, minden és mindenki a kezedre játszik. Vedd ki a szabadságodat, és különösebb tervezés nélkül indulj el valamerre, ahová a szíved húz. Vegyél magadnak egy-két izgalmas könyvet, olvass, kapcsolódj ki. Hidd el, megérdemled. Megvárnak a feladatok. Belevetheted magadat a misztikába is. Nem fogod megbánni.

A Mérleg a Vízöntő havában nyitottabb, mint bármikor

Kedves Mérleg! Készen állsz, hogy felvedd a legszebb partiruhádat, és elindulj az éjszakába? A Vízöntő havában nem maradsz le egyetlen bálról sem, sőt valódi csillagként ragyoghatsz. Miközben a Bak hava inkább befelé fordította a figyelmedet, az előtted álló hetekben soha nem látott módon virulsz ki és nyílsz meg. Visszatér a flörtölős kedved, nagyon szívesen ismerkedsz és beszélgetsz, újra a régi önmagad leszel. Mi történik, amikor igazán szexinek érzed magadat? Számtalan új lehetőség kínálkozik. Élj vele.

(via elite daily)