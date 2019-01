Melyik mandalát választod? Kiderül, mire figyelj most az életedben

Fontos részleteket árulnak el a mandalák az életedről. Vajon, melyik az az életterület, amire most a leginkább érdemes figyelned? Mi lenne most a legfontosabb a mindennapokban? És mit árulnak el a mandalák a személyiségedről? Válassz egyet a gyönyörű mandalák közül, és máris megtalálod a választ.

Ezt árulja el az életedről az első mandala

Ha a bal oldali mandalát választottad, az életedben talán most mindennél fontosabb a siker. A karrieredben már a közeli jövőben nagyot léphetsz előre, vagy új munkalehetőséget találhatsz magadnak. Számodra különösen fontos lehet a társasági életben betöltött státusz. A legfontosabb céljaidért mindent megteszel, de pontosan tudod is, hogyan érheted el azokat.

Ezt árulja el az életedről a második mandala

Ha a középső mandalát választottad, az életedben most semmi sem fontosabb a szerelemnél, a párkapcsolatnál. A család, a barátok minden más tevékenységnél több előnyt élveznek nálad. A társasági élet, a közös időtöltések melengetik a lelkedet. Hozzád bármikor és bármivel fordulhatnak, te mindenkor nagyon szívesen segítesz a szeretteidnek.

Ezt árulja el az életedről a harmadik mandala

Ha a jobb oldali mandalát választottad, a saját céljaidnál, az önismeretnél talán most semmi más nem fontosabb. Könnyen lehet, több lélekfejlődéssel kapcsolatos cikket, könyvet is elolvastál az utóbbi időben, vagy ilyen jellegű tanfolyamokat keresel. Szeretnél fejlődni, tapasztalni, a sorsutadat járni. Figyeld a megérzéseidet, azok most mindenben támogatnak, segítenek téged.

