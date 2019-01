Ennek a 3 csillagjegynek komoly kihívást hoz a Vízöntő hava

Érezhető változás vár a Rákra a Vízöntő havában

Kedves Rák! Fel a fejjel, persze könnyű ezt mondani az állatöv egyik legérzékenyebb csillagjegyének. Leginkább érzelmileg viselhet meg téged a Vízöntő hava, de hidd el, ez az időszak új távlatokat nyit meg előtted, új tapasztalatokat gyűjthetsz. Szóval, valóján nincs is okod a pánikra. Lehetőséged nyílik, hogy az életedet érintő fontos változtatásokat tégy meg, talán még arra is rájössz, hogy a változások nem is olyan rosszak. Nos, az előtted álló hónap tökéletesen alkalmas, hogy megszabadulj azoktól a rossz szokásoktól, amelyek akadályoznak téged a céljaid megvalósításában. Elmerülhetsz a titkos tanokban is, amit amúgy is nagyon kedvelsz. Nem is hangzik olyan rosszul, igaz?

A Skorpió magába zárkózik a Vízöntő havában

Kedves Skorpió! Lehet, most depressziósnak érzed magadat, de hidd el, nem vagy az. A Vízöntő hava inkább csak az az időszak, ami lehetőséget kínál, hogy befelé, önmagadra figyelhess elsősorban. Talán úgy érzed, valóságos anyagi útvesztőbe kerültél, de ez csupán a látszat. Nem rólad szól. Közel sem. Az előtted álló hónapban tölts minél több időt a szeretteiddel, a családoddal, foglald el magad olyasmivel, ami érzelmileg biztonságot ad, ami feltölt téged. Csupán négy hét, és kezdődik a Halak hava, amely már csodás kilátásokkal kecsegtet. Szívós vagy és kemény, kibírod addig.

A Halak a legszívesebben átaludná a Vízöntő havát

Kedves Halak! Vajon épp a téli álmot alszod? Nos, trükkös kérdésnek tűnik, mert valójában te mindig alszol. A Vízöntő havában jól is teszed, mert fáradtabb, kimerültebb lehetsz a megszokotthoz képest. Most könnyen lehet, a karmáddal találod magadat szembe. Persze, számodra ez a fogalom csöppet sem tűnik olyan borzasztónak, mint a többieknek. Érdekel a szemmel nem látható világ, nagyon sok információt kapsz az álmok, a megérzések közvetítésével. Szóval, tényleg nem baj, ha alszol, mert az álomvilág, a fantázia segít át téged a nehézségeken. Jegyezd fel az álmokat az elkövetkező napokban és hetekben, mert fontos összefüggéseket rejtenek. Aztán meg úgyis jön a te időd…

(via elite daily)