Íme a horoszkóp legfontosabb tanácsai a Vízöntő havára

Használd a Vízöntő időszak energiáit, hogy kiszabadulj a merev elvárások láncából, harcolj az igazadért, mintha az életed függne tőle, s igyekezz minél több segítséget nyújtani a rászorulóknak. A Vízöntő uralkodó bolygója a Szaturnusz mellett az Uránusz is, amely felelős a jó humorérzékért, a meglepetésszerű változásokért, a szélsőséges viselkedésért. A Vízöntő havában folytasd mindazt, amit a Bak időszakban elkezdtél, s ahhoz, hogy elérd a céljaidat, néhány szabályt sutba kell dobnod: a járt utat váltsd a járatlanra. Ha kihoznád a Vízöntő havából a lehető legtöbbet, érdemes megfogadnod a horoszkóp tanácsait.

A Kos tanácsa a Vízöntő havára

Itt az idő, hogy Kos jegyűként kilépj a komfortzónádból, új barátokra talál, s persze a meglévőket se hanyagold el. Az embereknek szükségük van rád, de neked is létfontosságú mások társasága. Használd ezt az időszakot eszmecserére, légy most különösen nyitott. Támogasd a rászorulókat, segíts ott, ahol csak tudsz.

A Bika tanácsa a Vízöntő havára

Járd ki, hogy elismerjenek, tiszteljenek téged. Bika jegyűként ehhez arra is szükség van, hogy higgy magadban. Amíg ez hiányzik, mások sem hisznek a képességeidben. Itt az ideje, hogy komolyan vedd a céljaidat, kézzelfogható sikereket érj el, és fejlődj a területeden. Ne hagyd, hogy az igazán ragyogó képességeid a polcon porosodjanak.

Az Ikrek tanácsa a Vízöntő havára

Mikor volt az utolsó alkalom, amikor kalandban volt részed? Ikrek jegyűként távolodj el a megszokott környezetedtől, hagyd magad mögött a komfortzónádat, vigyél pezsgést a mindennapjaidba. Ülj be ismét az iskolapadba, ám ezúttal a tanár szerepét bízd az életre. Lásd meg a jelenben a lehetőségeidet, a Vízöntő havában vágj bele valami teljesen újba.

A Rák tanácsa a Vízöntő havára

Nincs idő arra, hogy visszautasítsd, amit igazán szeretnél, vagy amire szükséged lenne. Rák jegyűként most mindenképpen nézz magadba, vedd észre, mi az amire, mindig is vágytál. Törekedj, hogy a vágyad ne maradjon a vágyakozás szintjén, lépj a tettek mezejére. Felejtsd el a ha, csak, de szavakat, s hidd el, teljesül az álmod.

Az Oroszlán tanácsa a Vízöntő havára

Oroszlán jegyűként a Vízöntő havában a személyes kapcsolatokon van a hangsúly. Ülj le, folytass valakivel elmélyült beszélgetést, állapodjatok meg valamiben, a lényeg, hogy az eszmecserének legyen valamilyen kézzel fogható hozománya. Próbáld a párkapcsolatodat is újabb szintre emelni, hiszen szükséged van a biztos háttérre, a bizalomra, de ehhez neked is lépned kell.

A Szűz tanácsa a Vízöntő havára

Vess egy pillantást magad köré: milyen zűrzavar, felfordulás uralja életed? Szűz jegyűként mely rossz szokásaid gátolnak abban, hogy sikerre vidd a céljaidat? Eljött az ideje a rendrakásnak: írj listát a tennivalókról, próbálj új szokásokat felvenni, napi rutint kialakítani, s ne hagyd befejezetlenül a dolgokat.

A Mérleg tanácsa a Vízöntő havára

Mérleg jegyűként a Vízöntő havában több időt kellene a szabadban töltened, élvezned a napfényt, a világosságot. Gondolkodj kicsit: mit szeretsz valójában csinálni, mit szeretsz az életedben, s mit szeretsz magadban? Írj le mindent, s kezdj hozzá a lista kipipálásához. Próbáld meglelni a szépséget mindenben, s ne felejtsd el: a világ csodákat rejt. Vedd is észre!

A Skorpió tanácsa a Vízöntő havára

Skorpió jegyűként itt az ideje, hogy begubózz a meleg otthonodba, és feltöltődj. Radírozd ki a naptáradat, felejtsd el az telefonodat, adj magadnak időt a pihenésre, feltöltődésre. Megérdemled ezt a nyugodt időszakot. Ha van kedved, fesd át az otthonod falát, rendezd át a szobádat, hallgass zenét, olvass egy jó könyvet, egyszóval nyugi!

A Nyilas tanácsa a Vízöntő havára

Az újabbnál újabb ötletek nem hagynak nyugodni, forradalmi gondolatok cikáznak a fejedben. Nyilas jegyűként használd a Vízöntő havát a további fejlődésedre, vegyél részt érdekes előadásokon, beszélgess ismert emberekkel, olvass, írj, tanulj, próbálj minél több információt magadba szívni. Ne aggódj, agyad olyan, mint a szivacs.

A Bak tanácsa a Vízöntő havára

Bak jegyűként jövedelmezőbb, sikeresebb jövőképet van előtted, a Vízöntő hava kiváló alkalom, hogy tegyél is érte. Kezdj hozzá a stabil pénzügyi háttér alapjainak lerakásához. Minden képességed adott, hogy a jómód – jelentsen bármit is a számodra – beköltözzön az életedbe. Abban biztos lehetsz, hogy kemény munkával elegendő tartalékot gyűjtesz az ínségesebb időkre is.

A Vízöntő tanácsa a Vízöntő havára

Ez az időszak a te tündöklésedet hozza el, szóval Vízöntő jegyűként nincs más dolgod, csak ragyogni, mint a Nap maga. A szerelem terén ne alázkodj meg, s ne veszítsd el az önbizalmadat. Vess egy pillantást az elmúlt évekre, légy büszke mindarra, amit elértél. Nem volt könnyű időszak, de mégis megcsináltad. Lassan a környezeted is elismer téged. Hidd el, megérdemled.

A Halak tanácsa a Vízöntő havára

Halak jegyűként a Vízöntő havában még kevés egyedüllétre van szükséged, hogy meghallhasd a belső hangodat. Ne hagyd, hogy mások véleménye bármiben is befolyásoljon, de a realitásokat teljesen nélkülöző, romboló gondolatokat se engedd közel magadhoz. Hallgass a megérzéseidre, még sosem csaptak be…

