Napi horoszkóp 2019. 01. 23.: Pozitív irányba terelnek ma a kozmikus energiák

Most lenne igazán fontos, hogy ne egyedül küzdj tovább a céljaidért, hanem oszd meg azokat olyan támogatókkal, akik szívesen segítenek megvalósítani az álmaidat. Ezekre a segítőkre most nagy szükséged van, hogy kimozdulj a toporgás, a mozdulatlanság állapotából.

Mindig vannak olyan eredményeid, amelyekre mások irigykedhetnek. Talán nem is érted, hogy lehet irigykedni arra, amit elértél, és miért nem látják mások a küzdelmeidet. Az irigység ma annak a visszaigazolása, hogy valamit jól csinálsz, és ezért mások szívesen lennének a helyedben.

Őrizd meg a nyugalmadat szerdán! Most sok erőt és energiát kapsz, hogy végrehajtsd a terveidet, de ez az energia szinte szó szerint zizeg benned. Ez a zizegés könnyen tehet feszültté, és könnyen érezheted, hogy most mindenképp muszáj cselekedned.

A testednek csodálatos öngyógyító ereje van. Szerdán csak annyit kell tenned, hogy engeded működni ezt az öngyógyító erőt. Ezt pedig azzal érheted el, ha sokat pihensz. Igen, ez azt is jelenti, hogy ma extra adag alvást engedhetsz meg magadnak.

Nyilas

Olyan kérdéseket kapsz, amelyekről eleinte nem is érted, miért merültek fel, és miért kérdezik meg tőled. Persze pontosan tudod, érzed, miért most kapod ezeket a kérdéseket. Ma érdemes válaszolnod a furcsa kérdésekre, mert az, hogy átgondolod a választ, neked is segíteni fog.

