Mennyi lovat látsz a képen? Izgalmas részletet árul el a személyiségedről

Az első személyiségteszteket az 1920-as években készítették. Akkoriban – nyilvánvalóan nem véletlenül – a katonaság használta a pszichológiai teszteket. Manapság hihetetlen népszerűségnek örvendenek a személyiségtesztek. Persze számos típusa létezik az egyszerűbbektől kezdve az egészen bonyolult módszerekig.

Annyi bizonyos, a személyiségtesztek célja a tudattalanban rejlő információkat a felszínre hozni. Személyiséged rejtett oldalát ismerheted meg a mostani különleges képteszttel is. Csak nézd meg a montázst, és számold össze a lovakat. Nincs jó vagy rossz megoldás. A te megoldásod, a te személyiséged létezik.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha egyetlen lovat látsz a képen

Ha csupán egyetlen lovat véltél felfedezni a képen, úgy tűnik, nem vagy igazán jó megfigyelő. Ne keseredj el, hiszen van számtalan egyéb jó tulajdonságod. Olyan személyiségtípus lehetsz, aki könnyen és gyorsan hozza meg a döntéseit. Úgy véled, az egész, a teljes kép mindig többet mutat a részleteknél. Nagyon jól működsz együtt a többiekkel, igazi csapatjátékos rejlik benned. Az egységben hiszel. Született vezetőként meggyőződésed, hogy mindig a közösség, a csapat érdekei a legfontosabbak. Vizuális típus vagy, a dolgokat több oldaláról is látod. Hiszel önmagadban, és nem igazán foglalkoztat, mit gondolnak rólad a többiek.

Ezt tudhatod meg magadról, ha 5-10 lovat számoltál össze

Ha szerinted 5 és 10 közé esik a lovak száma a képen, elmondható rólad, hogy szigorú és nagyon fegyelmezett ember vagy. Reálisan gondolkodsz, mindenkor a maximumra törekszel. Te tényleg mindenkor a lehető legjobbat akarod kihozni magadból. A feladatokra koncentrálsz, nálad nem léteznek elérhetetlen célok. Nem adod fel, kitartóan haladsz az álmaid megvalósítása felé. Bármilyen furcsa, de a nagy igyekezetben néha mégis kicsit felületes lehetsz. Hidd el, nem baj, ha nem mindenben teljesíted a maximumot, és az sem vesz el az értékeidből, ha nem mindenkor szervezed tökéletesen az életedet. A lényeg, hogy bízz mindig magadban. Néha pedig igenis adhatsz magadnak némi engedményt is.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha 10-nél több lovat számoltál össze a képen

Bámulatosan precíz ember lehetsz, az átlagosnál sokkal jobban figyelsz még az apróbb részletekre is. Te képes vagy egyszerre több fronton is helyt állni. Mindenkor előre látod a célt, a munkád, a rád bízott feladatok során minden lehetőséget mérlegelsz, és nem siklasz el a mások szerint érdektelen részletek fölött sem. Nem véletlen, hogy szinte sosem hibázol. Módszeresen, lépésről lépésre haladsz a céljaid megvalósítása felé, káprázatos eredményeket tudsz felmutatni. Viszont hajlamos lehetsz a részletekben elveszni. Sosem elégszel meg azzal, hogy valami jó, neked a lehető legjobb kell. Neked is kellene időnként lazítanod egy kicsit. Hidd el, a munka, a feladatok megvárnak. Szánj időt önmagadra is.

(via bright side)