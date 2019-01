Ma van az év legszerencsésebb napja

Ilyen együttállás 2017 novemberében volt legutóbb. Csakhogy akkor a Jupiter bolygó még nem a saját jelében járt. Pontosan emiatt a mai nap sokkal erősebb hatású, és igazán szerencsés együttállásnak ígérkezik. Természetesen minden csillagjegy másképp definiálja a szerencsét, és más valamiben érzi magát szerencsésnek. Miben lehetsz ma igazán szerencsés? Kiderül a különleges horoszkópból.

KOS

Kos jegyűként a Jupiter–Vénusz együttállás számodra azért lesz zseniális, mert tüzes jegyben téged inspirál. Meghatványozza a szerencsédet, hogy kedden tökéletesen szabályos háromszöget alkotnak a tüzes jegyekben járó bolygók. Ettől szó szerint és átvitt értelemben is topon leszel. Amikor ilyen magas a rezgésed, mindent jó fényben látsz. Függetlenül, hogy nyersz-e a szerencsejátékon vagy sem. Ha úgy tartja kedved, és hiszel benne, tesztelheted Fortunát sorsjegy formájában. De csak akkor, ha szívből teszed!

BIKA

Bika jegyűként különleges helyzetben vagy, mert uralkodó bolygód, a Vénusz részt vesz az együttállásban. Ez azért mesés, mert Jupiter, a Nagy szerencse bolygója növeli a szerencsére való esélyeidet. Kérdés, miben lenne most szükséged a szerencsére: vizsgában, párkapcsolatban, pénzben, egészségben, ingatlanügyben? A Jupiter-Vénusz együttállás szerint pillanatnyilag a kiadások terén jönne jól a szerencse. Szeretnéd, ha valami olcsóbb lenne, vagy talán nem is kéne fizetned érte? Erre most jók az esélyeid.

IKREK

Ikrek jegyűként hihetetlenül felélénkül a szerelmi életed a Jupiter-Vénusz együttállás szerint. Olyan népszerű leszel, hogy nem győződ a jelentkezőket beosztani. Ha független vagy, és most találkozol valakivel, abból házasság lehet. Persze más a helyzet, ha van már párkapcsolatod. Ne feledd, a Jupiter a morál, az igazság és az őszinteség szimbóluma! Vagyis muszáj ezeknek megfelelően döntened, ha nem akarsz lemaradni a szerencséről. Közben az is esélyes, hogy a párod megkéri a kezed, vagy komolyra fordul a kapcsolatotok.

RÁK

Rák jegyűként számodra a munka alapvetően nem szerencse kérdése, most mégis jól jön a szerencse a Jupiter-Vénusz együttállás szerint. Akár alkalmazottként dolgozol, akár alkalmazottaid vannak, akár önállóan, akár szervezetben végzed a munkádat, szükséged van a kedvező helyzetekre. Ne feledd, a munka nem mindig jelent szó szerint munkát! Ha tanulsz, beteget ápolsz, gyermeket nevelsz, háztartást vezetsz, akkor az a te munkád. A kérdés, hogy szereted-e (Vénusz), és szívesen csinálod-e (Jupiter)? Szerencsésnek érzed magad?

OROSZLÁN

Oroszlán jegyűként élvezni fogod Fortuna kegyét kedden. Nemcsak a Jupiter–Vénusz együttállás miatt, hanem a szabályos bolygóháromszög miatt is. Annak a ritka szerencsés szituációnak a kedvezményezettje leszel, miszerint a nagy bolygóháromszög egyik csúcsán lesz az együttállás. Nem baj, hanem érted. Tuti, hogy érezni fogod. Remek esélyeidet tovább fokozza, hogy a te szempontodból a szerencse területét érinti Jupiter és Vénusz. Te vagy az, akinek most szinte kötelező sorsjegyet, lottót vennie. Az sem baj, ha nem hiszel benne…

SZŰZ

Szűz jegyűként a Jupiter–Vénusz együttállás az otthonodba, a családodba visz szerencsét. Akár ingatlan ügyeid vannak, akár valamelyik rokonodnak drukkolsz, biztos lehetsz benne, most szerencsés fordulatot vesznek a dolgok. Közben azt is mutatják a bolygók, hogy nem neked való ez a sok izgalom. Nem szereted, ha túl nagy a felhajtás, sokkal jobban kedveled, ha lassabban, kiszámíthatóbban jön a változás. Lehet, hogy ez neked sok, vagy éppenséggel sokk. Pedig örülhetnél a szerencsés tendenciának. Csak rajtad múlik…

MÉRLEG

Mérleg jegyűként két területen lehetsz szerencsés a Jupiter–Vénusz együttállás szerint: 1. tanulás, vizsgázás, információ áramoltatása. Kérdés, most melyik aktuális nálad. Valójában mindegy, mert a lényeg, hogy optimistán állj mindenhez és mindenkihez! 2. Az utazás terén is melléd áll a szerencse. Ha épp kedden utazol, ezt konkrétan és azonnal érzékelheted. Ha nem most utazol, érdemes már ma elkezdeni a tervezgetést. Maga az utazás lehetősége is szerencsének nevezhető, de a kivitelezés módja is az.

SKORPIÓ

Skorpió jegyűként a bevételeidet erősíti a Jupiter–Vénusz együttállás. Ez akkor is jó hír, ha most nem a legfontosabb a pénz. Sokan azt hiszik, a szerencse hozza a pénzt, pedig az anyagi helyzeted alakulása sokkal összetettebb ennél. Mégis jó, ha bízol a szerencsédben. Ha ez sikerül, kedden plusz pénzhez jutsz. Kérdés, adsz-e esélyt Fortunának? Bármilyen szerencsejátékba beszállhatsz, de két dolgot ne feledj: 1. benne van a nevében a játék szó, 2. most nem a befektetés nagyságától függ a nyeremény.

NYILAS

Nyilas jegyűként a mai nap legnagyobb nyertese biztosan te vagy, mert 1. a Jupiter a te bolygód az egyik érintett, 2. a Nyilasban történik a bolygóegyüttállás, 3. Vénusz, a kis szerencse bolygója is segít neked, 4. kedden óriási bolygóháromszög meghatványozza a szerencse faktorodat. Ez a felsorolás mindent elárul. Kedden bármit sikerre vihetsz. Élj a szerencsével, de ne élj vissza vele! A túlzástól kell most óvakodnod. Jupiter nemcsak a nagy szerencse és bőség, a túlzás bolygója is. Megint az unásig ismétlődő mértékletességet kell elsajátítanod…

BAK

Bak jegyűként a Jupiter–Vénusz együttállás szerencsét hoz neked az egészséged vonatkozásában. Igazad van, ha erre úgy reagálsz, a szerencsének semmi köze az egészségedhez, mivel meggyőződésed, az egészség egyrészről genetikai, másrészről fegyelem és életvitel kérdése. Ugye? Most mégis megtapasztalhatod, a szerencse nem mond ellen ennek az elvnek. Persze a szerencse itt nem hétköznapi, közhelyes értelemben siet a segítségedre, hanem valamilyen misztikus összefüggésben, amit nem vehet észre akárki…

VÍZÖNTŐ

Vízöntő jegyűként akármilyen önállónak és határozottnak tartod magad, szükséged van barátokra, szövetségesekre, jóakarókra. Az ő támogatásuk mindig jól jön. Érdekes módon sokszor nem kell semmit tenniük. Elég, hogy érzed, szorítanak neked. Velük kapcsolatos az a szerencse, amit a Jupiter–Vénusz együttállás mutat. Tőlük és általuk kapsz protekciót. Mielőtt visszautasítanád, vedd észre, ez nem jogtalan előnyt jelent, hanem lehetőséget, hogy megmutathasd, mire vagy képes. Így már más értelmet nyer az egész.

HALAK

Halak jegyűként a Jupiter–Vénusz együttállás azért érint téged szerencsésen, mert a Jupiter az egyik uralkodó bolygód. A másik a Neptunusz. Most mindkét bolygód csúcsformában van, így te is. A keddi bolygóegyüttállás a karriered területén fejti ki hatását, amely szerint előléptethetnek, kaphatsz új feladatkört, találhatsz új állást. Fontos, ha itt nem becsülnek meg, keress méltóbb munkahelyet! Nem baj, ha kicsit frusztrál az új közeg. Ez egy inspiráció, mert a komfortzónádon kívül nem kényelmesedhetsz el.