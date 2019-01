Mi a párod legidegesítőbb tulajdonsága? Csillagjegye elárulja

Kos

Ha Kos jegyűvel randizol, észrevetted már rajta, hogy a konfliktusokat titokban élvezi, s alig várja, hogy heves vitába keveredjen veled? Ha igen, jó nyomon jársz. Persze önmagában még ez a tulajdonság ne kedvetlenítsen el. Ha a nézeteltérések kezdenének elfajulni, nyugodt hangon figyelmeztesd őt, nincs értelme folytatni, a korrekt vitában ugyanakkor bármikor szívesen benne vagy.

Bika

Az otthonülős Bika borzasztóan makacs és csökönyös, ugyanakkor türelmes és eltökélt, mondván lassú víz partot mos. Ha folyamatosan úgy érzed, hogy csak az idődet vesztegeted rá, hiába emlékezteted bizonyos dolgokra, nem változik semmi, valójában csak szenvedsz a párkapcsolatodban. Ahhoz, hogy ez javuljon, tudomására kell hoznod, hogy a párkapcsolat olyan társas viszony, amelyből mindenkinek ki kell vennie a részét.

Ikrek

Ha Ikrek a partnered, vélhetően tapasztalhattad már, hogy időnként „kihagy”, mintha teljesen máshol lenne, s egy belső hang kötné le figyelmét. Ha ez a kettőtök közti kommunikációra is negatívan hat, nem árt bevetni néhány trükköt, hogy nagyobb figyelmet szenteljen neked: próbáljatok ki valami új dolgot együtt, vagy fordítsatok időt arra, hogy megbeszéljétek a legfontosabb dolgokat.

Rák

Volt már rá példa, hogy a sötét szobában, sírva találtad szerelmedet, s az érzelmeit nem más korbácsolta fel, mint a videómegosztó csatornán látott édes kiscica? Ne lepődj meg, hiszen a Rák jegyben túlteng az érzelem, nagyon érzékeny típus, amivel együtt kell élned. Az egyetlen megoldás, ha biztosítod őt a támogatásodról. Persze arra érdemes készülnöd, hogy folyamatosan a válladon sírja el bánatát.

Oroszlán

Ha nem szoktál hozzá, akkor meglehetősen furcsának tűnhet, hogy az Oroszlán állandóan játszik, számára színház az egész világ. Gond nélkül formálja a saját jellemére a filmekben látott szereplők jellemvonásait, sőt akár az akcentusukat is átveheti. Nincs más megoldás, őt el kell fogadnod olyannak, amilyen, hagyd rá a színészkedést, szeretetedet, támogatásodat, figyelmedet nemcsak nagyra értékeli, de viszonozza is.

Szűz

Mi a legfrusztrálóbb a Szűz jegyben? Hogy minden helyzetre 200 százalékosan felkészül. Vitamin és gyógyszerkészletét a patikák is megirigyelhetnék, s bármilyen gondodra azonnal tudja a megoldást. Immunrendszerét folyamatosan erősíti, nehogy elkapjon bármilyen bacilust. Amikor észleled a megszállottságát, a legjobb, ha elbeszélgetsz vele, s ha túlzásba vinné a tisztaságmániát, érdemes szakemberhez irányítani őt.

Mérleg

A Mérleg jegyen nehéz kiigazodni, olyan mintha folyamatosan változtatná személyiségét. Kaméleonként képes alkalmazkodni a környezetéhez, gyakran nem is tudatosan. Az esetleges félreértések elkerülése végett esetében mindenkor szükséges a folyamatos párbeszédre. Amint azt látod, hogy párod egyre több gondolatát, érzését osztja meg veled őszintén, tudhatod: a legjobb úton haladsz.

Skorpió

A Skorpió meglehetősen sötéten látja a világot, féltékeny, bizalmatlan, gyanakvó, pesszimista természet. Mindenki gyanús számára, amíg be nem igazolódik annak ellenkezője. Nem minden Skorpió ennyire szélsőséges, de ha párodban észreveszed ezeket a negatív tulajdonságokat, jobb őt minél hamarabb „kigyógyítani”, hiszen viselkedése a kapcsolatra is rányomhatja bélyegét.

Nyilas

A Nyilas nem szívesen vallja be, hogy hibázott. S ha végül mégis elismeri azt, akkor sincs olyan érzésed, hogy őszinte volt. Nem tehet róla, ő egyszerűen ilyen, ám ha a kapcsolatban komoly problémát okoz a viselkedése, a viták után nem árt átbeszélni, miért is fajult idáig a dolog. Amikor a vita és a bocsánatkérés kulturált keretek között zajlik, minden kezelhető közöttetek.

Bak

A Bak szorgalmára, kitartására nem lehet panasz, annál inkább a mások feletti folyamatos kontrolljára. Előfordul, hogy nem is tudja pontosan mit, miért is szeretne ellenőrizni, egyszerűen ösztönösen így cselekszik. Ha a társad viselkedése zavar téged, ne félj előállni vele. Lehet, nincs is tudatában, hogy cselekedetével milyen könnyen megbánt vagy megsért téged és másokat is.

Vízöntő

A Vízöntő mellett soha nem unatkozol, hiszen mindig kész a kalandra, a hétvégi kiruccanások, last minute utazások biztosan színesítik a párkapcsolatotokat. Bármilyen kedves és megnyerő a stílusa, ő az, aki képes falakat építeni maga köré, rideggé válni. Éppen ezért ő is azok közé sorolható, akikkel a folyamatos kommunikáció létszükséglet, hiszen ezzel megelőzhetők a félreértések.

Halak

A Halak szeretetreméltó, együtt érző típus, ám előfordulhat, hogy olyan érzésed van, mintha maszkot öltene magára. Nála időbe telik, mire kiismeri saját magát. Ha úgy érzed, nem kerültél vele egy hullámhosszra, próbálj vele minél többször beszélgetni a kapcsolatról. Tégy fel neki olyan kérdést, mint: Hogyan érzel, mint gondolsz a kapcsolatunkról? Ha megosztja veled a gondolatait, a valódi érzéseit, nyert ügyed van.

(via bustle)