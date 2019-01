Heti angyalhoroszkóp 2019. január 22-28.: Lámpát tartanak neked az angyalok

Kos

Zadkiel arkangyal segít neked, hogy megtaláld, amit keresel. Elsősorban nem az elveszett tárgyak felderítésében számíthatsz Zadkiel arkangyalra a héten, hanem annak a kiderítésében, hogy a boldogságod, melyik összetevője tűnt el és szorul pótlásra.

Bika

Sámuel arkangyal elvezet téged ahhoz az emberhez, aki segíteni tud a héten neked. Pontosabban őt vezeti el hozzád. Egyszer csak felbukkan a neve, vagy valaki folyton róla beszél, esetleg többször is összefutsz vele. Könnyen lehet, hogy már ismered is az illetőt, aki segíteni fog neked!

Ikrek

Rafael arkangyal segít meggyógyítani a szívedet, és az összes lelki sérülést, amelyek a szívedet kínozzák. Rafael arkangyal a gyógyítás angyala, így abban is tud neked segíteni, hogy megfelelő orvosokra találj, de abban is, hogy a szívedet nyomó gondok elpárologjanak.

Rák

Szeretnél elbúcsúzni valakitől vagy valamitől. Érzed, az elválás most már szükséges és elkerülhetetlen. Ebben a folyamatban Azrael arkangyal lesz a segítségedre. Ő az az angyal, aki krémfehér fénybe burkolja az elválás nehézségeit, és a feledés fátylával fedi be mindazt, ami elmúlt, és amit szeretnél elfelejteni.

Oroszlán

Metatron arkangyal abban segít, hogy a hétre tervezett nagy terveid valóban megvalósuljanak. Ő az, aki energiát ad neked, és folyamatosan mutatja azokat az eszközöket, amelyekkel könnyedén elérheted és megvalósíthatod a célodat. Metatron arkangyallal most mindent könnyedén elérhetsz.

Szűz

Raziel arkangyal segít, hogy sokkal ihletettebben, és sokkal szeretettelibben tervezd a jövődet. Mostanában hiányzott belőled a hit, hogy minden alakulhat jól is. Raziel arkangyal ezt a fajta optimizmust segít neked újra megtalálni, és újra elfogadni a pozitív eredménybe vetett hitedet.

Mérleg

Raguel arkangyal nagyon is jól tudja, mekkora szükséged van a békére. Ő az az arkangyal, aki megmutatja neked, mi az a következő lépés, amely azonnal a béke és a nyugalom állapotába vezet téged. Igen, a béke itt van tőled csupán egyetlen lépésnyire, tedd meg ezt a lépést!

Skorpió

Őrangyalod jelenléte folyamatos égi vezettetés számodra. Akkor is, amikor azt hiszed, ez a vezettetés hiányzik, őrangyalod nagyon is ott áll melletted. Ma játssz el a gondolattal, és tedd fel a kérdést magadnak: „Mit mondhat vajon most mellettem az őrangyalom? Mi az az angyali üzenet, amelyet ebben a pillanatban át akar adni nekem?”

Nyilas

Mihály arkangyal minden félelmedet átveszi, és a fénybe emelve feloldja. Mindegy, hogy egészségügyi vizsgálattól, beavatkozástól félsz-e, vagy az anyagi helyzeted miatt aggódsz, esetleg egy nagy lépésre készülsz, Mihály arkangyalnak minden félelmedet odaadhatod.

Bak

Jeremiel arkangyal segít, hogy tisztába kerülj az érzelmeiddel, és észrevedd, egyszerre egymásnak ellentmondó érzelmeid is vannak ugyanazzal a helyzetekkel kapcsolatban. Ez teljesen normális, hiszen a helyzetek sohasem feketék vagy fehérek, azok mindig szivárványszínűek.

Vízöntő

Sandalfon arkangyal abban segít neked, hogy megtaláld a nyugalmadat a héten. Ahol a nyugalmad van, ott van a belső erőd központja is. Ahol a belső erőd központja van, ott van a megoldás is. A nyugalmon keresztül juthatsz el ahhoz a megoldáshoz, amely a lehető legjobb a számodra.

Halak

Uriel arkangyal hatalmas reflektorral világítja előtted az utat. Neked pedig nincs más dolgod, csak annyi, hogy kövesd ezt a fénylő és jól látható ösvényt magad előtt. Ja, és ne felejtsd el, ez az út néhány hónap múlva érkezik el ahhoz a csodához, amiről korábban talán álmodni sem mertél volna.